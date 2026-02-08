Брийзи Джонсън с олимпийско злато в спускането, което беляза тежкото падане на Линдзи Вон

Американката триумфира на Игрите в Милано/Кортина 2026, а състезанието беше прекъснато след инцидент с легендарната ѝ сънародничка
Световната шампионка от Заалбах 2025 Брийзи Джонсън (САЩ) спечели олимпийската титла в спускането при жените на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026. Надпреварата на пистата „Олимпия деле Тофане“ в Кортина д’Ампецо беше белязана от тежко падане на американската звезда Линдзи Вон, която бе изнесена с медицински хеликоптер.
Джонсън стартира с шести номер и направи отлично каране, като финишира за 1:36.10 минута и донесе ново злато за САЩ. Сребърния медал завоюва германката Ема Айхер, останала само на 4 стотни от секундата зад победителката.
Италианката София Годжа се класира трета с пасив от 59 стотни и донесе радост на домакините. За Годжа това е трети пореден олимпийски медал в спускането след златото в Пьонгчанг 2018 и среброто в Пекин 2022.
Олимпийската титла на Джонсън идва точно година след световното ѝ злато в Заалбах и затвърждава отличната ѝ форма в последните сезони. Състезанието обаче бе временно прекъснато заради тежкото падане на 41-годишната Линдзи Вон, която участва с травма на кръстните връзки и катастрофира още в началото на трасето.
Защитаващата титлата си Корин Зутер (Швейцария) остана едва 14-а, а италианката Федерика Бриньоне се нареди десета при завръщането си след сериозни травми. Четвъртото място поделиха Жаклин Уайлс (САЩ) и Корнелия Хютер (Австрия).
Следващият старт в програмата на алпийските ски на Олимпийските игри е отборната комбинация на 10 февруари.
Класиране – спускане жени:
1. Брийзи Джонсън (САЩ) - 1:36.10 минута
2. Ема Айхер (Германия) - на 0.04 секунди
3. София Годжа (Италия) - на 0.59 секунди
4. Жаклин Уайлс (САЩ) - на 0.86 секунди
4. Корнелия Хютер (Австрия) - на 0.86 секунди
6. Лаура Пировано (Италия) - на 0.94 секунди