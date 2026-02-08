БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха...
Чете се за: 02:12 мин.
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за...
Чете се за: 01:45 мин.
Тервел Замфиров отстъпи на крачка от олимпийския финал
Чете се за: 01:30 мин.
Тервел Замфиров сред най-добрите четирима в света след...
Чете се за: 01:07 мин.
Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите в...
Чете се за: 01:20 мин.
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
Чете се за: 00:47 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

Брийзи Джонсън с олимпийско злато в спускането, което беляза тежкото падане на Линдзи Вон

Спорт
Американката триумфира на Игрите в Милано/Кортина 2026, а състезанието беше прекъснато след инцидент с легендарната ѝ сънародничка

брийзи джонсън олимпийско злато спускането беляза тежкото падане линдзи вон
Снимка: БТА
Слушай новината

Световната шампионка от Заалбах 2025 Брийзи Джонсън (САЩ) спечели олимпийската титла в спускането при жените на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026. Надпреварата на пистата „Олимпия деле Тофане“ в Кортина д’Ампецо беше белязана от тежко падане на американската звезда Линдзи Вон, която бе изнесена с медицински хеликоптер.

Джонсън стартира с шести номер и направи отлично каране, като финишира за 1:36.10 минута и донесе ново злато за САЩ. Сребърния медал завоюва германката Ема Айхер, останала само на 4 стотни от секундата зад победителката.

Италианката София Годжа се класира трета с пасив от 59 стотни и донесе радост на домакините. За Годжа това е трети пореден олимпийски медал в спускането след златото в Пьонгчанг 2018 и среброто в Пекин 2022.

Олимпийската титла на Джонсън идва точно година след световното ѝ злато в Заалбах и затвърждава отличната ѝ форма в последните сезони. Състезанието обаче бе временно прекъснато заради тежкото падане на 41-годишната Линдзи Вон, която участва с травма на кръстните връзки и катастрофира още в началото на трасето.

Защитаващата титлата си Корин Зутер (Швейцария) остана едва 14-а, а италианката Федерика Бриньоне се нареди десета при завръщането си след сериозни травми. Четвъртото място поделиха Жаклин Уайлс (САЩ) и Корнелия Хютер (Австрия).

Следващият старт в програмата на алпийските ски на Олимпийските игри е отборната комбинация на 10 февруари.

Класиране – спускане жени:

1. Брийзи Джонсън (САЩ) - 1:36.10 минута
2. Ема Айхер (Германия) - на 0.04 секунди
3. София Годжа (Италия) - на 0.59 секунди
4. Жаклин Уайлс (САЩ) - на 0.86 секунди
4. Корнелия Хютер (Австрия) - на 0.86 секунди
6. Лаура Пировано (Италия) - на 0.94 секунди

