Брийзи Джонсън с олимпийско злато в спускането, което беляза тежкото падане на Линдзи Вон

Световната шампионка от Заалбах 2025 Брийзи Джонсън (САЩ) спечели олимпийската титла в спускането при жените на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026. Надпреварата на пистата „Олимпия деле Тофане“ в Кортина д’Ампецо беше белязана от тежко падане на американската звезда Линдзи Вон, която бе изнесена с медицински хеликоптер.

Джонсън стартира с шести номер и направи отлично каране, като финишира за 1:36.10 минута и донесе ново злато за САЩ. Сребърния медал завоюва германката Ема Айхер, останала само на 4 стотни от секундата зад победителката.

Италианката София Годжа се класира трета с пасив от 59 стотни и донесе радост на домакините. За Годжа това е трети пореден олимпийски медал в спускането след златото в Пьонгчанг 2018 и среброто в Пекин 2022.

Олимпийската титла на Джонсън идва точно година след световното ѝ злато в Заалбах и затвърждава отличната ѝ форма в последните сезони. Състезанието обаче бе временно прекъснато заради тежкото падане на 41-годишната Линдзи Вон, която участва с травма на кръстните връзки и катастрофира още в началото на трасето.

Защитаващата титлата си Корин Зутер (Швейцария) остана едва 14-а, а италианката Федерика Бриньоне се нареди десета при завръщането си след сериозни травми. Четвъртото място поделиха Жаклин Уайлс (САЩ) и Корнелия Хютер (Австрия).

Следващият старт в програмата на алпийските ски на Олимпийските игри е отборната комбинация на 10 февруари.

Класиране – спускане жени:

1. Брийзи Джонсън (САЩ) - 1:36.10 минута

2. Ема Айхер (Германия) - на 0.04 секунди

3. София Годжа (Италия) - на 0.59 секунди

4. Жаклин Уайлс (САЩ) - на 0.86 секунди

4. Корнелия Хютер (Австрия) - на 0.86 секунди

6. Лаура Пировано (Италия) - на 0.94 секунди