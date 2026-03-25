Микаела Шифрин остана 17-а след първия манш на гигантския слалом в Лилехамер

Микаела Шифрин даде 17-о време в първия манш на гигантския слалом в Лилехамер, последен старт от сезона за Световната купа по ски-алпийски дисциплини за жени.

Американката има 85 точки аванс пред втората Ема Айхер от Германия, която е трета след първото каране. Най-бърза бе Валери Грение от Канада.

В десетката влязоха още Мина Фюрст Холтман (Норвегия), носителката на Малкия кристален глобус в дисциплината Юлия Шайб и сънародничката й от Австрия Щефани Брунер, Камий Раст (Швейцария), Нина О'Брайън (САЩ), Ванеса Каспер (Швейцария) и Зринка Лютич (Хърватия).

Вторият манш стартира в 13:30 часа българско време.