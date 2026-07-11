Милан подписа с испанския централен защитник Марио Хила

Италианският гранд Милан привлече испанския централен защитник Марио Хила, който идва от Лацио. 25-годишният бранител е от школата на Реал Мадрид, като подписа договор с "росонерите" до 2031 година.

Според медиите Милан е платил 30 милиона евро за Хила, който играе от 2022 в Лацио. Испанецът е вторият трансфер на Милан за новия сезон, като миналия сезон тимът завърши на пето място в Серия А.

Милан ще бъде воден от португалеца Рубен Аморим през новия сезон, който замени Мисимилиано Алегри. Милан вече изхарчи повече от 70 милиона евро за португалския централен нападател на Пари Сен Жермен Гонсало Рамош.