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Милан задържа Кристиан Пулишич до 2031 година преди сблъсъка с Левски

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Спорт
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Американският национал подписа нов дългосрочен договор с "росонерите“, които ще гостуват на "сините“ в Лига Европа през януари

Милан задържа Кристиан Пулишич до 2031 година преди сблъсъка с Левски
Снимка: БГНЕС
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Италианският гранд Милан официално обяви удължаването на договора на американския национал Кристиан Пулишич. Новото споразумение ще задържи офанзивния футболист на "Сан Сиро“ до 30 юни 2031 година.

Пулишич се присъедини към "росонерите“ през лятото на 2023 година и постепенно се превърна в един от ключовите играчи на отбора. Със своите технически качества, постоянство и универсалност в нападение американецът успя да се утвърди като важна част от състава на Милан.

„От пристигането си в клуба през 2023 година Кристиан се утвърди като един от основните футболисти, отличавайки се с техническите си качества, характер, постоянство и отдаденост в работата“, написаха от италианския клуб в официалното си съобщение.

Преди да облече екипа на Милан, Пулишич натрупа сериозен опит в европейския футбол с отборите на Борусия Дортмунд и Челси. С лондонския клуб той спечели Шампионската лига, а впоследствие продължи кариерата си в Серия А.

Американският национал има 90 мача и 33 попадения за представителния тим на САЩ, като е сред най-разпознаваемите футболисти на страната си.

Новината за удължаването на договора му представлява интерес и за българските футболни фенове, тъй като Милан е сред съперниците на Левски в Лига Европа.

Двата отбора ще се изправят един срещу друг на 21 януари 2027 година на Националния стадион „Васил Левски“ в София. Очакваният сблъсък ще даде възможност на българската публика да види на живо една от големите звезди на италианския гранд.

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