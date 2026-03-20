Милър-Макинтайър и Цървена звезда се сринаха за една част срещу Панатинайкос (ВИДЕО)

Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда останаха на крачка от нов успех в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници сбъркаха срещу Панатинайкос със 74:82 в мач от 32-ия кръг. В "Телеком Сентър" момчетата на Саша Обрадович държаха съдбата в ръцете си през първите три части, но в последната баскетболистите на Ергин Атаман демонстрираха мощта си в нападение, спечелвайки я с 27:12 за втора поредна победа в турнира на богатите.

Милър-Макинтайър започна в стартовата петица и имаше своите моменти. Българският национал не бе далече от мисълта за дабъл-дабъл. Гардът финишира с 9 точки, 6 борби, 10 асистенции и 2 откраднати топки за 30 минути игрово време. При стрелбата си той бе 3/6 от средно разстояние и 1/5 зад дъгата.

Така сърбите се намират на деветата позиция във временното класиране с 18 победи и 14 загуби, с колкото са и гърците, които са осми. На 25 март (сряда) Милър-Макинтайър и компания ще бъдат гости на Баскония, а "детелините" ще гостуват на Дубай ден по-рано.

Началните минути загатнаха за интрига и равенството често светеше на таблото. Джериан Грант, Джеди Осман, Кендрик Нън и Найджъл Хейс-Дейвис показаха какво могат за домакините, а от другата страна Коди Милър-Макинтайър, Чима Монеке и Жоел Боломбой отговориха успешно. Последва силно включване на Джаред Бътлър и той собственоръчно изведе гостите с 10 точки в края на дебютната част.

Водачеството остана в ръцете на сърбите и в началото на втория период. Хейс-Дейвис се опита да спаси положението за гърците, но солидното представяне на „звездашите“ в нападение бе достатъчно да се изстрелят на голямата почивка при 48:41.

Хейс-Дейвис напомни за себе си при подновяването на играта и се опита да даде тон на гърците. Бътлър и Боломбой отвърнаха на предизвикателството, осигурявайки нов импулс на тима от Белград, който си върна спокойствието за аванс от 7 точки след 30 минути игра.

Нън влезе в друг режим на старта на финалната десетка и почти собственоръчно сътвори обрат в полза на „детелините“. Милър-Макинтайър и Монеке показаха, че гостите не са готови да се предадат, но Николаос Рогавопулос, Нън и Хейс Дейвис обединиха усилията си, за да сложат окончателно точка на спора.

Джаред Бътлър записа 15 точки и 5 асистенции за сърбите. Жоел Боломбой (5 овладени под двата ринга топки) и Чима Монеке (7 овладени под двата ринга топки) реализираха по 12.

Найджъл Хейс-Дейвис блесна за Панатинайкос с 20 точки. Кендрик Нън се отличи с 19, Николаос Рогавопулос има 13.