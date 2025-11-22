БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Милър-Макинтайър не успя да спаси Цървена звезда от четвърта загуба в Евролигата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Роденият в САЩ плеймейкър приключи с 23 точки, 8 борби, 3 асистенции и 1 отнета топка за 31 минути.

Коди Милър-Макинтайър
Снимка: gong.bg
Слушай новината

Националът на България Коди Милър-Макинтайър беше най-резултатен за Цървена звезда, който загуби гостуването си на испанския Валенсия със 73:76 (26:26, 13:23, 21:11, 13:16) в среща от 12-ия кръг на Евролигата.

Роденият в САЩ плеймейкър приключи с 23 точки, 8 борби, 3 асистенции и 1 отнета топка за 31 минути.

Бранко Бадио наниза 16 точки за Валенсия, а 12 и 10 добавиха съответно Камерън Тейлър и Хеан Монтеро.

Отборът на Педро Мартинес подобри актива си до 7-5, докато тимът на Саша Обрадович претърпя четвърта загуба.

В други мачове Партизан (Белград) отстъпи пред Фенербахче (Турция) с 87:99 (11:24, 28:32, 29:19, 19:24), a Баскония (Испания) победи Байерн Мюнхен (Германия) с 95:73 (14:26, 28:15, 25:18, 28:14).

Виртус Болоня (Италия) се наложи над Макаби Тел Авив (Израел) с 99:89 (26:24, 30:21, 24:21, 19:23). Тимът подобри баланса си до 6-6, след като италианският отбор вкара 17 тройки, а израелският отбор има 3 успеха и 9 поражения.

Карсън Едуардс поведе Виртус с 26 точки, Мат Морган има 17, а Дерик Алстън 15 и 7 борби. Марсио Сантос се отличи за Макаби с 19 точки.

#Евролига 2025/26 #Коди Милър-Макинтайър #БК Цървена звезда #БК Валенсия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
1
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
2
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в...
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева неплатени сметки само за ден
3
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева...
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир Коцев
4
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир...
Украйна - на 28 крачки от мира?
5
Украйна - на 28 крачки от мира?
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
6
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Евролига

Реал Мадрид победи Жалгирис в един от мачовете на сезона в Евролигата
Реал Мадрид победи Жалгирис в един от мачовете на сезона в Евролигата
Барселона с фалстарт при дебюта на Хави Паскуал в Евролигата Барселона с фалстарт при дебюта на Хави Паскуал в Евролигата
Чете се за: 01:12 мин.
Милър-Макинтайър разнищи Макаби за шеста поредна победа на Цървена звезда в Евролигата Милър-Макинтайър разнищи Макаби за шеста поредна победа на Цървена звезда в Евролигата
Чете се за: 06:10 мин.
Усилията на Везенков не спасиха Олимпиакос в Евролигата Усилията на Везенков не спасиха Олимпиакос в Евролигата
Чете се за: 04:10 мин.
Евролига: Апоел Тел Авив - Партизан (ГАЛЕРИЯ) Евролига: Апоел Тел Авив - Партизан (ГАЛЕРИЯ)
Апоел Тел Авив получи разрешение да играе в Израел домакинските си срещи от Евролигата Апоел Тел Авив получи разрешение да играе в Израел домакинските си срещи от Евролигата
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Пороен дъжд и градушка в Петрич: За денонощие в района са паднали 50 л/кв.м
Пороен дъжд и градушка в Петрич: За денонощие в района са паднали...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Среща на върха на Г-20: Доналд Тръмп бойкотира форума Среща на върха на Г-20: Доналд Тръмп бойкотира форума
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Опасно време в планините: От ПСС с предупреждение да се избягват разходките Опасно време в планините: От ПСС с предупреждение да се избягват разходките
Чете се за: 02:50 мин.
Регионални
Манол Пейков: Новият бюджет показва, че държавата е овладяна
Чете се за: 04:07 мин.
Политика
Румен Петков: Мирът в Украйна, сигурността на горивото и социалните...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Температури до 22° днес, утре на места ще вали сняг
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Продължават протестите срещу разширяването на зоните за паркиране в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ