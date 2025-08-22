Милена Тодорова и Благой Тодев бяха най-бързи в спринта за Балканската купа по летен биатлон в Банско

Новата българска звезда в биатлона Милена Тодорова и Благой Тодев са първите шампиони на стартиралите днес в Банско състезания за Балканската купа от световната лятна верига.

В спринта на 6 км състезаващата се за клуб Аякс (Троян) Тодорова направи само един пропуск в стрелбата на комплекс „Бъндерица“ и финишира на минута и 7 секунди пред Лора Христова, бронзът остана за Валентина Димитрова, като и двете представителки на НСА пропуснаха по два изстрела. Мария Здравкова от НСА е четвърта (3), а Стефани Йолова (също от НСА) е пета (3). При девойките U21 победата грабна Биляна Чавдарова от НСА (1), а при по-младите U19 победителка е Рая Аджамова от Аякс (2).

При мъжете само двама завършиха без грешка в стрелбата. Благой Тодев (Банско 2019) финишира пръв без наказателна обиколка и на 1:05,9 мин. пред Константин Василев от Аякс (2). Молдовецът Максим Макаров също не пропусна на рубежа и заслужи бронза. В класирането следват 4. Антон Синапов (Чепеларе) (2), 5. Владимир Илиев (Аякс) (4), 6. Васил Зашев (НСА) (4). В конкуренцията на младежите U21 най-бърз бе Георги Наумов от НСА (2), докато при юношите U19 шампион е Георги Джоргов от Сапарева баня също с 2 наказателни обиколки.

Утре са индивидуалните стартове за Балканската купа, а в неделя отново на комплекс „Бъндерица“ е Държавното лятно първенство за мъже, жени, юноши и девойки.

Пиринският спортен център Банско бе определен от Международният съюз по биатлон (IBU) за домакин на една от 15 надпревари в новосъздадената регионална лятна верига по биатлон. Дебютният формат се въвежда като част от промените, според които световното лятно първенство вече ще се провежда през година. По тази причина това лято шампионат на планетата не се предвижда, но шефовете на световния биатлон въвеждат 15 регионални надпревари. Така, със силен фокус върху дългосрочния растеж, IBU продължава ангажимента си за развитие на биатлона, като предоставя както финансова, така и логистична подкрепа, за да гарантира успеха и достъпността на тези събития. Инициативата има за цел да укрепи световната биатлонска общност чрез подпомагане на местните организатори и спортисти с цел издигане на спорта на следващото ниво.

Стартовете в Банско са под името Балканска купа по биатлон, в състезанията на Бъндеришка поляна участват представители на 6 балкански държави: България, Босна и Херцеговина, Гърция, Северна Македония, Сърбия и Молдова. В надпреварите стартират най-добрите ни биатлонисти, така националите тестват в състезателна обстановка моментната си форма и резултатите от досегашната подготовка за олимпийския сезон.