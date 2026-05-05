Минесота сюрпризира Сан Антонио за драматичен старт на полуфиналите (ВИДЕО)

Минесота Тимбърулвс откри на висота втория кръг в плейофите на НБА. Момчетата на Крис Финч наложиха волята си над Сан Антонио Спърс със 104:102 в първи мач от полуфиналите на Западната конференция, който се изигра във „Фрост Банк Сентър“. Двата отбора не разочароваха, но заключителните минути принадлежаха на „горските вълци“, които именно тогава нанесоха своя удар и спряха устрема на баскетболистите на Мич Джонсън от три поредни успеха в елиминациите.

От огромно значение за тима от Минеаполис бе завръщането на неговата суперзвезда – Антъни Едуардс.

По този начин Тимбърулвс удариха първи в серията и сюрпризираха „шпорите“ за 1:0 победи в серията. Втората среща също ще бъде изиграна в Сан Антонио, като това ще се случи на 7 май (четвъртък).

Дебютните минути дадоха предпоставки за драматични моменти до финалната сирена. Дилън Харпър и Стефон Касъл загатнаха за офанзивния потенциал на домакините. Гостите от своя страна отвърнаха чрез Руди Гобер, Джейдън МакКданиълс и Антъни Едуардс, за да си издействат точка аванс от точка в края на дебютната част.

Julius Randle's slam beats the 1Q buzzer to give Minny the lead!

Размяната на серии се превърна в основен акцент за начало на втория период, в който взимането на надмощие се оказа мираж. Липсата на по-сериозно присъствие от обичайните заподозрени запази статуквото и двата отбора се прибраха в съблекалнята при 45:45.

Стартът на второто полувреме не бе по-различен от този през първото, като на сцената започнаха да излизат все по-вече реализатори. „Шпорите“ обаче имаха последната дума чрез Келдън Джонсън и Харпър, за да си издействат аванс от 3 точки след 36 минути игра.

Victor Wembanyama with his 12TH BLOCK of the game...



Mike Conley's extends MIN's lead to 9!

За нарушаване на статуквото трудно можеше да се говори и на старта на последната част, в която драмата се пренесе. Терънс Шанън – джуниър, Майк Конли и Джулиъс Рандъл се погрижиха „горските вълци“ да забравят за въпросната ситуация и да докоснат двуцифрената разлика. Спърс отговориха подобаващо в ключов момент със съдействието на Джулиън Шампейни, Ди‘Арън Фокс, и Васел, които стопиха изоставането им до минус 2 в последните 31 секунди. Рандъл не сполучи в ответната атака, а Шампейни се нагърби с отговорността за тексасци в последната атака зад дъгата, но не порази целта и всичко приключи.

Джулиъс Рандъл даде тон на Минесота с 21 точки и 10 борби. Антъни Едуардс увенча завръщането си с 18 точки, Терънс Шанън – джуниър (5 овладени под двата ринга топки) и Джедън МакКданиълс (5 овладени под двата коша топки) оставиха на сметката си по 16. Майк Конли (6 асистенции) и Наз Рийд (9 борби) добавиха по 12.

Дилън Харпър отговори за Сан Антонио с 18 точки. Джулиън Шампейни регистрира (7 борби) и Стефон Касъл (5 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции) Девин Васел приключи с 14 и 5 овладени под двата коша топки. Виктор Уембаняма (15 борби, 5 асистенции и 12 чадъра) и Келдън Джонсън отбелязаха по 11 точки, Ди‘Арън Фокс има 10 и 6 завършващи подавания.