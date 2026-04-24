Минесота Тимбъруулвс поведе в серията с Денвър Нъгетс в плейофите на НБА

Тимът на Минесота Тимбъруулвс спечели първото от двете си домакинства срещу Денвър Нъгетс със 113:96 от първия кръг на плейофите в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА), повеждайки в серията с 2:1 победи.

След като отстъпиха в първия мач, „вълците“ наблегнаха на дефанзивната игра и спряха до голяма степен звездите на Денвър. Минесота се възползва от персоналната защита на Руди Гобер срещу Никола Йокич, ограничавайки го до едва 7 успешни изстрела от игра от 26 опита. Така домакините постигнаха и рекордно представяне в историята на клуба за най-малко допуснати точки в една четвърт в плейофен мач, позволявайки опонентите им да отбележат само 11 точки в първата част. На полувремето отборът на Тимбъруулвс водеше с 61:39, а до края на срещата не изпусна преднината си, въпреки съвземането на Йокич и компания.

Айо Досунму поведе Минесота с 25 точки и 9 асистенции, Джейдън Макданиелс допринесе с 20 точки и 10 борби за дабъл-дабъл, Антъни Едуардс записа скромните за себе си 17 точки, а Джулиъс Рандъл отбеляза 15.

Никола Йокич реализира 27 точки и 15 борби, а Джамал Мъри добави 16 точки за Денвър, който след два дни ще трябва да се бори за изравняване на резултата в серията.

След пораженията и в двете си гостувания Торонто Раптърс постигна убедителен успех в първото си домакинство на Кливланд Кавалиърс със 126:104. Канадците има аванс от 83:81 след три изиграни четвърти, но с 8 тройки в заключителната част успяха да надиграят опонента си с 43:23 в нея, връщайки интригата в серията.

Скоти Барнс записа най-резултатния си мач в плейофната фаза с дабъл-дабъл от 33 точки и 11 асистенции, Ар Джей Барет също отбеляза 33 точки, включително 6 тройки от 8 опита, а Колин Мъри-Бойлс записа 22 точки и 8 борби. Джеймисън Батъл вкара 4 тройки от 4 опита в последната четвърт и завърши срещата с общо 14 точки.

Най-резултатен за гостите беше Джеймс Хардън с 18 точки, но защитниците на Торонто се справиха успешно с предизвикателството, отправено от него.

„Представиха се чудесно. Накараха го да работи здраво“, заяви старши треньорът на Кавалиърс Кени Аткинсън за защитниците на Раптърс, цитиран от ESPN.

Донован Мичъл, Еван Мобли и Макс Струс отбелязаха по 15 точки за тима на Кливланд, но това не беше достатъчно, за да останат конкурентни към края на срещата.

Атланта Хоукс също поведе с 2:1 в серията си срещу Ню Йорк Никс, измъквайки победата със 109:108. Си Джей Маккалъм вкара при 12,5 оставащи секунди, за да донесе втори пореден успех за „ястребите“ със само една точка разлика. Наставникът на нюйоркчани Майк Браун се оплака от съдийството в срещата, но въпреки това настоя, че тимът му трябва да взема по-добри решения в следващите мачове.

Джейлън Джонсън бе най-добър за Атланта с 24 точки, 10 борби и 8 асистенции, Си Джей Маккалъм реализира 23 точки, а Джонатан Куминга завърши с 21.

За Ню Йорк Оу Джи Ануноби отбеляза 29 точки и 9 борби, Джейлън Брънсън се отчете с 26 точки, но изпусна и петте си опита отдалеч, а Карл-Антъни Таунс записа 21 точки и 17 борби за дабъл-дабъл.