БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 00:45 мин.
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:47 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Министър Иван Пешев награди световния шампион Ружди Ружди

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

За златния си медал паралимпиецът ни ще получи 50 000 лева по Наредба №5 на ММС, а треньорският щаб – 40 000 лева.

Иван Пешев, Ружди Ружди
Снимка: Пресслужба ММС
Слушай новината

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди с парична премия световния шампион в тласкането на гюле в клас F55 Ружди Ружди. Ружди триумфира на шампионата на планетата по лека атлетика за хора с увреждания в Делхи, Индия.

За златния си медал паралимпиецът ни ще получи 50 000 лева по Наредба №5 на ММС, а треньорският щаб – 40 000 лева.

„За пореден път доказахте, че с постоянство, сила на духа и вяра в собствените възможности могат да се постигнат върхови резултати. Гордеем се с Вашия принос към българския спорт и вдъхновението, което давате на младите хора в цялата страна. Пожелавам Ви здраве, нови победи и още много поводи за национална гордост“, обърна се министър Пешев към световния шампион.

Иван Пешев съобщи, че се обсъждат възможности за изграждането на Паралимпийски център, в който да се подготвят българските атлети с увреждания. По думите му това ще им даде възможност да тренират в среда, която отговаря на най-високите стандарти, и да постигат още по-големи успехи за България.

На срещата при министъра на младежта и спорта присъстваха председателят на Българската паралимпийска федерация Илия Лалов и треньорът на Ружди – Радостин Тодоров.

Свързани статии:

Васил Терзиев връчи плакет на Ружди Ружди
Васил Терзиев връчи плакет на Ружди Ружди
Столичният кмет поздрави и неговия треньор Радостин Тодоров и...
Чете се за: 03:57 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Той триумфира в шампионата на планетата за хора с увреждания в Делхи.
Чете се за: 02:25 мин.
#министър Иван Пешев #Иван Пешев #Ружди Ружди

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински съветници
1
Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински...
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
2
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на пазарджишкото село Огняново?
3
Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на...
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
4
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване на гласове (СНИМКИ)
5
Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване...
Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море
6
Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
4
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
5
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
6
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...

Още от: Лека атлетика

Милица Мирчева: Можеше да включим поне още 2000 човека в Софийския маратон
Милица Мирчева: Можеше да включим поне още 2000 човека в Софийския маратон
Титли за Кения при мъжете и при жените в 42-рото издание на Софийския маратон Титли за Кения при мъжете и при жените в 42-рото издание на Софийския маратон
Чете се за: 08:07 мин.
Ейбрахам Киплимо: Най-трудният момент в моето бягане бе климатът Ейбрахам Киплимо: Най-трудният момент в моето бягане бе климатът
Чете се за: 01:05 мин.
Васил Терзиев за ЕвроВолей 2026: "Арена 8888" би могла да посрещне огромния наплив от зрители и би било страхотно за града ни Васил Терзиев за ЕвроВолей 2026: "Арена 8888" би могла да посрещне огромния наплив от зрители и би било страхотно за града ни
Чете се за: 01:27 мин.
Филип Буков: Всички, които сега гледат маратона по телевизията, догодина ги очакваме тук Филип Буков: Всички, които сега гледат маратона по телевизията, догодина ги очакваме тук
Чете се за: 01:27 мин.
Мирослав Спасов: Трасето като цяло не е от най-бързите, няма какво повече да очаквам Мирослав Спасов: Трасето като цяло не е от най-бързите, няма какво повече да очаквам
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

"Всички се връщате. Войната свърши": След 783 дни в плен вече са у дома последните 20 живи заложници на Хамас (ОБЗОР)
"Всички се връщате. Войната свърши": След 783 дни в плен...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Трима учени спечелиха Нобеловата награда за икономика Трима учени спечелиха Нобеловата награда за икономика
Чете се за: 00:57 мин.
По света
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти
Чете се за: 04:50 мин.
Общество
Съветът на ЕС предлага пълна либерализация на вноса на мляко и...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Димитър Радев пред БНТ: Необходимо е разумно управление на...
Чете се за: 09:35 мин.
Политика
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
При 100% обработени протоколи: ДПС побеждава в частичните местни...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ