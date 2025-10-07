Васил Терзиев връчи плакет на Ружди Ружди

Кметът на София Васил Терзиев посрещна световния шампион Ружди Ружди в Столичната община и му връчи плакет като знак на признателност за неговите изключителни спортни успехи и за вдъхновяващия пример, който дава на младите хора в България. На световното първенство в Ню Делхи, Индия през месец септември Ружди подобри собственото си върхово постижение с 26 сантиметра в тласкането на гюле достигайки до 12,94 метра.

„За мен е истинска чест да посрещна в Столичната община световния шампион Ружди Ружди – един голям мъж и българин, голям със своя талант, със своите постижения и със своя дух. Шест световни титли, шест европейски титли, два пъти олимпийски шампион и един път вицешампион – това са огромни постижения, зад които стоят невероятна сила, труд и постоянство“ подчерта Васил Терзиев.

„Благодаря на Ружди за радостта, която ни носи с всяка своя победа, и за примера, който дава – че никога не бива да се отказваме, а да влагаме усилията си в онова, в което сме добри“, допълни още той.

Столичният кмет поздрави и неговия треньор Радостин Тодоров и председателя на Българската паралимпийска федерация Илия Лалов за спечелената световна титла.

„Успехът дори в индивидуалните спортове се дължи на дългогодишните колективните усилия на екипа, който стои зад спортиста и аз се прекланям пред това, което правите“, посочи още Терзиев.

Столичният кмет си пожела общините и държавата да се включват по-активно в подготовката на спортистите, а не само „на финалната отсечка, когато идват със спечелените медали“. Според него истинската работа е преди това и тя започва с инвестиции в базата и в подготовката на децата от най-ранна възраст.

През тази година Столичната община инвестира над 6 300 000 лева за развитие на спорта, което е ръст с 1 300 000 лв. от предходната година. Ежегодно се подкрепя развитието на високото спортно майсторство, чрез предоставяне на финанси в размер на 1 950 000 лева за спортни клубове, развиващи олимпийски спортове. Традиционно биват подпомогнати над 115 лицензирани спортни организации, като в проектните дейности се отчита ръст в обхвата на деца, ученици и младежи, занимаващи се професионално със спорт. 2 000 000 лева ще бъдат инвестирани в подобряване на спортна инфраструктура със свободен достъп, разположена в междублокови пространства и паркова среда.

По време на срещата Васил Терзиев и председателят на Българската паралимпийска федерация Илия Лалов се договориха през следващата година в София да бъдат проведени игри за деца с увреждания, които да мотивират младите таланти да се занимават със спорт. През тази година се изграждат и първите стрийт фитнес площадки за хора с увреждания.

На церемонията присъства и зам.-кметът Надежда Бачева, която поздрави шампиона и връчи плакети на неговия треньор Радостин Тодоров и на председателя на Българската паралимпийска федерация Илия Лалов.