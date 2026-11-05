БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Серия от бомбени заплахи срещу самолети и в чужбина
Чете се за: 01:10 мин.
Нова серия бомбени заплахи: Три самолета кацнаха...
Чете се за: 01:00 мин.
1516 евро са необходими на едно тричленно семейство за...
Чете се за: 02:12 мин.
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен...
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Министър Керязов: Всяко дете заслужава да спортува в сигурна и защитена среда

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Запази

В изказването си министърът представи усилията на България за насърчаване на физическата активност сред подрастващите, включително инициативите за възстановяване на ежедневната сутрешна гимнастика в училищата.

Енчо Керязов
Снимка: ММС
Слушай новината

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов взе участие в 19-ата конференция на министрите, отговарящи за спорта, на Съвета на Европа, която се проведе в Княжество Монако. Форумът бе посветен на темата „По-безопасен и по-здравословен спорт за всички деца“ и събра министри, високопоставени представители на държавни институции, международни организации и спортното движение.

Министър Керязов се включи в панела „От ангажимент към действие: осигуряване на по-безопасен и по-здравословен спорт“, посветен на практическите мерки за защита на децата и младите хора в спорта.

„Не е достатъчно просто да привлечем децата в спортните зали. Трябва да гарантираме, че те са в сигурни ръце“, заяви министър Керязов. Той подчерта, че спортът изгражда характер, дисциплина, увереност и уважение, но също така е от съществено значение децата да тренират в защитена среда, която им позволява да развиват своите способности и да следват мечтите си.

В изказването си министърът представи усилията на България за насърчаване на физическата активност сред подрастващите, включително инициативите за възстановяване на ежедневната сутрешна гимнастика в училищата. Той акцентира и върху необходимостта от ясни правила и ефективни механизми за защита на децата на всички нива в спортната система.

Енчо Керязов изтъкна, че България е първата страна, разработила национална пътна карта в рамките на проекта „Start to Talk“ на Съвета на Европа, насочен към защитата на децата в спорта. В процеса са участвали спортни федерации, държавни институции, организации и млади хора.

По време на изказването си министърът открои и добрите практики на българските спортни федерации в тази област.

„Безопасността на децата не трябва да съществува само на хартия. Тя трябва да бъде реалност на всяка тренировка, във всяка спортна зала и във взаимоотношенията между треньор и състезател“, подчерта министърът.

Конференцията беше организирана от правителството на Монако в партньорство с Разширеното частично споразумение за спорта (EPAS) към Съвета на Европа. Дискусиите бяха съсредоточени върху превенцията, разпознаването и противодействието на насилието и злоупотребите срещу деца в спорта, включително кибертормоза, както и върху ролята на физическата активност за укрепване на физическото и психичното здраве на подрастващите.

Форумът беше открит от принц Албер II и генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. В рамките на конференцията беше приета резолюция за по-безопасен и по-здравословен спорт за всички деца и млади хора.

Гледайте новините и в Метрото Metro
# Енчо Керязов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило
2
Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по...
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два дни умори пет кокошки
3
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с впечатляващ двубой от 415 килограма
5
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна титла и нов световен рекорд за българския феномен
6
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Още

Иван Николчев: Не отидох в Дакар за бронз, мечтая за олимпийско злато
Иван Николчев: Не отидох в Дакар за бронз, мечтая за олимпийско злато
Сестри Стоеви достигнаха до четвъртфиналите на двойки в Република Корея Сестри Стоеви достигнаха до четвъртфиналите на двойки в Република Корея
Чете се за: 01:25 мин.
Спортни новини 05.11.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 05.11.2026 г., 12:25 ч.
Иван Пешев се обяви против 9,6 млн. евро за скейтборд състезания в София Иван Пешев се обяви против 9,6 млн. евро за скейтборд състезания в София
Чете се за: 02:05 мин.
София може да инвестира до 9,6 млн. евро за три големи състезания по скейтборд София може да инвестира до 9,6 млн. евро за три големи състезания по скейтборд
Чете се за: 03:40 мин.
Спортни новини 04.11.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 04.11.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Нова серия бомбени заплахи: Три самолета кацнаха извънредно у нас
Нова серия бомбени заплахи: Три самолета кацнаха извънредно у нас
Чете се за: 01:00 мин.
Сигурност и правосъдие
Серия от бомбени заплахи срещу самолети и в чужбина Серия от бомбени заплахи срещу самолети и в чужбина
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Екипажи на ВВС бяха активирани в отговор на бомбени заплахи на три пътнически самолета Екипажи на ВВС бяха активирани в отговор на бомбени заплахи на три пътнически самолета
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
1516 евро са необходими на едно тричленно семейство за издръжка на месец 1516 евро са необходими на едно тричленно семейство за издръжка на месец
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Опозицията с критика към управляващите: Представят бюджета в УНСС
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След изборната загуба - как Иран стана горещ картоф за Тръмп?
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Разследват следене с тракери след акция в завод в Гурково
Чете се за: 02:10 мин.
Регионални
Кризата с "Топлофикация София": СОС в търсене на решение...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ