Министър Керязов: Всяко дете заслужава да спортува в сигурна и защитена среда

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов взе участие в 19-ата конференция на министрите, отговарящи за спорта, на Съвета на Европа, която се проведе в Княжество Монако. Форумът бе посветен на темата „По-безопасен и по-здравословен спорт за всички деца“ и събра министри, високопоставени представители на държавни институции, международни организации и спортното движение.

Министър Керязов се включи в панела „От ангажимент към действие: осигуряване на по-безопасен и по-здравословен спорт“, посветен на практическите мерки за защита на децата и младите хора в спорта.

„Не е достатъчно просто да привлечем децата в спортните зали. Трябва да гарантираме, че те са в сигурни ръце“, заяви министър Керязов. Той подчерта, че спортът изгражда характер, дисциплина, увереност и уважение, но също така е от съществено значение децата да тренират в защитена среда, която им позволява да развиват своите способности и да следват мечтите си.

В изказването си министърът представи усилията на България за насърчаване на физическата активност сред подрастващите, включително инициативите за възстановяване на ежедневната сутрешна гимнастика в училищата. Той акцентира и върху необходимостта от ясни правила и ефективни механизми за защита на децата на всички нива в спортната система.

Енчо Керязов изтъкна, че България е първата страна, разработила национална пътна карта в рамките на проекта „Start to Talk“ на Съвета на Европа, насочен към защитата на децата в спорта. В процеса са участвали спортни федерации, държавни институции, организации и млади хора.

По време на изказването си министърът открои и добрите практики на българските спортни федерации в тази област.

„Безопасността на децата не трябва да съществува само на хартия. Тя трябва да бъде реалност на всяка тренировка, във всяка спортна зала и във взаимоотношенията между треньор и състезател“, подчерта министърът.

Конференцията беше организирана от правителството на Монако в партньорство с Разширеното частично споразумение за спорта (EPAS) към Съвета на Европа. Дискусиите бяха съсредоточени върху превенцията, разпознаването и противодействието на насилието и злоупотребите срещу деца в спорта, включително кибертормоза, както и върху ролята на физическата активност за укрепване на физическото и психичното здраве на подрастващите.

Форумът беше открит от принц Албер II и генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. В рамките на конференцията беше приета резолюция за по-безопасен и по-здравословен спорт за всички деца и млади хора.