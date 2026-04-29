Министър Клисурски: През април няма да се ползват средства от фискалния резерв за покриване на разходи

Ирина Цонева от Ирина Цонева
министър клисурски април ползват средства фискалния резерв покриване разходи
Няма нужда този месец да одобряваме ползването на средства от фискалния резерв за покриване на разходи, защото сведохме дефицита за април до нула. Това съобщи служебният министър на финансите Георги Клисурски на брифинг в Министерския съвет.

"Днес ще ви запозная с едно решение на Министерския съвет, което всъщност Министерският съвет не прие, защото нямаше нужда. А именно – няма нужда този месец да одобряваме ползването на средства от фискалния резерв за покриване на разходи през месец април. Няма нужда, защото сведохме дефицита по държавния бюджет за месец април до нула. Т.е. приходите по държавния бюджет за този месец очакваме да покрият изцяло разходите по държавния бюджет. Има разлика с предходните два месеца – февруари и март. През февруари, последния месец, в който управлява кабинетът "Желязков", след само една седмица на служебното правителство трябваше да приемем решение, с което да одобрим до 900 милиона евро ресурс от фискалния резерв да се ползва, за да се покрият тези разходи, които приходите нямаше как да покрият през февруари месец. След това, през март, се опитахме да намалим този дефицит и успяхме – от 900 милиона евро сумата стана 600 милиона евро, която трябваше да се ползва от фискалния резерв. И съм щастлив днес да обявя, че за месец април нямаме нужда изобщо да се ползва ресурс от фискалния резерв. Съответно, затова и не приемаме такова решение", обясни Клисурски.

