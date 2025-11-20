Миньор (Перник) приема Славия, БНТ 3 ще предава пряко мача от 6-ия кръг на НВЛ за жени

Женският волейболен отбор на Миньор (Перник) се завърна в елита на волейбола след 28-годишна пауза.

До момента перничанки нямат победа на сметката си, като имат пет загуби от пет мача. Това им отрежда 9-та предпоследна позиция във временното класиране.

В следващия си двубой от шестия кръг Миньор посреща тима на Славия 2017 в зала "Борис Гюдеров" в Перник.

"Белите" се намират на незавидното осмо място с едва една победа на сметката си от пет мача.

