Нефтохимик постигна нова победа над Шеноа и елиминира швейцарците от Чалъндж къп

Нефтохимик 2010 се класира за 1/16-финалите турнира по волейбол за мъже Чалъндж къп. Бургазлии победиха с 3:1 (23:25, 25:11, 25:20, 25:22) гейма у дома Шеноа Женева в двубой-реванш, а първата среща между двата отбора завърши с успех 3:0 за Нефтохимик 2010.

Гостите изненадващо поведоха в резултата след изиграването на първата част, когато имаха превъзходство. Воденият от треньора Франческо Кадеду състав успя да обърне изцяло развоя на събитията в зала "Бойчо Брънзов" и да спечели втория мач от елиминациите.

Отборът от Бургас беше най-категоричен в играта си през втората част, когато пречупи съпротивата на Шеноа за крайното 25:11. В оставащите разигравания от двубоя Нефтохимик 2010 затвърди преимуществото си.

Най-резултатен за домакините стана Ади Османович с 19 точки. Съотборникът му Калоян Балабанов добави още 12 пункта.

За тима от Женева с 11 точки завърши Йозеп Коорик.

В следващия кръг на третия по сила евротурнир бургазлии се изправят срещу израелския Макаби Тел Авив, който елиминира испанския Памеса Теруел.