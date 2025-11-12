Нефтохимик стартира с победа в европейските клубни турнири

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бургазлии се наложиха над швейцарския Шеноа.

Нефтохимик 2010
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Волейболният Нефтохимик 2010 стартира с победа участието си в европейските клубни турнири през този сезон. Тимът от Бургас победи като гост швейцарския Шеноа с 3:0 (26:24, 25:21, 25:20) за 77 минути в първия двубой от 1/32-финалите на турнира Чалъндж къп.

Реваншът е 19 ноември (сряда) от 19:00 часа в Бургас.

Българският тим спечели оспорвания първи гейм след две поредни разигравания в края, а в следващите две части водеше в резултата и без проблеми затвори мача.

Рикардо Жуниор беше най-резултатен за Нефтохимик с 14 точки, Стефан Чавдаров добави 11, Калоян Балабанов се отличи с 10 точки.

За домакините Джеймс Райън Норис се отличи с 11 точки.

