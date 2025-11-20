Алекс Грозданов и Люблин спечелиха дербито с Ястрежебски в полската волейболна лига

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и клубният му тим Богданка (Люблин) се завърнаха към победите в Полша.

Шампионът на Полша се наложи като гост над Ястрежебски Венгел с 3:1 (25:15, 26:28, 28:26, 25:17) в мач от 5-ия кръг на полската волейболна лига.

Алекс Грозданов се отчете с 14 точки. Кевин Сасак бе най-резултатен с 25 точки. Звездата Вилфредо Леон записа 17.

Успехът над гранда в европейския волейбол изкачи Люблин на 4-та позиция във волейболната лига на Полша.