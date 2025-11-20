БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Алекс Грозданов и Люблин спечелиха дербито с Ястрежебски в полската волейболна лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Запази

Българинът записа 14 точки в полското дерби.

алекс грозданов люблин спечелиха дербито ястрежебски полската волейболна лига
Слушай новината

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и клубният му тим Богданка (Люблин) се завърнаха към победите в Полша.

Шампионът на Полша се наложи като гост над Ястрежебски Венгел с 3:1 (25:15, 26:28, 28:26, 25:17) в мач от 5-ия кръг на полската волейболна лига.

Алекс Грозданов се отчете с 14 точки. Кевин Сасак бе най-резултатен с 25 точки. Звездата Вилфредо Леон записа 17.

Успехът над гранда в европейския волейбол изкачи Люблин на 4-та позиция във волейболната лига на Полша.

#ВК Люблин #Алекс Грозданов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
1
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
3
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
4
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
5
След решението на КС за референдум за еврото - политическите...
Лондон към Путин след като засече руски кораб: Виждаме ви - знаем какво правите
6
Лондон към Путин след като засече руски кораб: Виждаме ви - знаем...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
3
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Български волейбол

Левски загуби първия дуел с Гуагуас в Шампионска лига
Левски загуби първия дуел с Гуагуас в Шампионска лига
Берое отпадна от Чалъндж къп след загуба от Слован Братислава Берое отпадна от Чалъндж къп след загуба от Слован Братислава
Чете се за: 01:07 мин.
Гледайте мача Левски - ЦПВК в събота по БНТ 3 Гледайте мача Левски - ЦПВК в събота по БНТ 3
Чете се за: 00:27 мин.
Нефтохимик постигна нова победа над Шеноа и елиминира швейцарците от Чалъндж къп Нефтохимик постигна нова победа над Шеноа и елиминира швейцарците от Чалъндж къп
Чете се за: 01:22 мин.
Чалъндж къп: Нефтохимик - Шеноа (ГАЛЕРИЯ) Чалъндж къп: Нефтохимик - Шеноа (ГАЛЕРИЯ)
Левски София гостува на испанския шампион Гуагуас в среща от третия кръг на квалификациите на Шампионската лига Левски София гостува на испанския шампион Гуагуас в среща от третия кръг на квалификациите на Шампионската лига
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

ГЕРБ предлагат коледните добавки за най-ниските пенсии да са 120 лв.
ГЕРБ предлагат коледните добавки за най-ниските пенсии да са 120 лв.
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
НА ЖИВО: Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната зала на първо четене НА ЖИВО: Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната зала на първо четене
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за бюджета Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за бюджета
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Кисели краставички с парацетамол и риба с живак - спряха опасни...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Манол Генов за проверките по Черноморието: Апокалипсисът в Елените...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Досиетата "Епстийн" ще бъдат разсекретени
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ