"Лукойл" с позиция за България: Особеният...
Чете се за: 01:35 мин.
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу...
Чете се за: 01:05 мин.
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

Левски загуби първия дуел с Гуагуас в Шампионска лига

Поражение за шампиона на България в Лас Палмас.

Левски волейбол
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Левски загуби с 0:3 (17:25, 23:25, 18:25) гейма като гост срещу Гуагуас Лас Палмас в първи мач от третия кръг в Шампионската лига по волейбол за мъже.

Испанците контролираха играта в първия гейм и водеха с 15:10 и 20:13, за да спечелят лесно с 25:17.

Втората част беше по-равностойна. "Сините" изоставаха с 11:14, но успяха да наваксат пасива си и да се доберат до 22:22. Решителните следващи две точки бяха в полза на Лас Палмас и домакините направиха резултата 2:0 след 25:23.

Третият гейм отново премина при пълно превъзходство за Гуагуас. Иберийците натрупаха солидна разлика от 10:5 и 15:7, за да приключат срещата при 25:18 след 85 минути.

Тодор Скримов завърши с 10 точки за Левски, а Гордан Люцканов добави още 8.

За състава на домакините Бруно Николас и Франсиско Соуза реализираха по 12 точки.

Реваншът между двата отбора ще се проведе на 26 ноември в София. Успех на "сините" с 3:0 или 3:1 гейма ще доведе до т.нар. "златен" гейм. Успех с 3:2 гейма ще ги изхвърли от надпреварата за груповата фаза.

