Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в...
Мирча Луческу е получил инфаркт по време на тренировка

Спорт
Треньорът е в стабилно състояние.

Мирча Луческу
Снимка: БТА
Селекционерът на националния отбор на Румъния Мирча Луческу е получил инфаркт по време на тренировъчно занимание на тима, съобщиха от местната футболна федерация.

Инцидентът е станал още преди последната тренировка на отбора преди пътуването за мача със Словакия, когато опитният специалист се е почувствал зле по време на техническата среща. Медицинският щаб е реагирал незабавно и му е оказал първа помощ, а малко по-късно на място са пристигнали и два екипа на Спешна помощ.

По първоначална информация състоянието на 80-годишния треньор е стабилизирано. Той е откаран в болница в Букурещ, където ще остане под лекарско наблюдение и ще премине допълнителни изследвания.

Луческу е сред най-утвърдените имена в европейския футбол с дългогодишна и успешна треньорска кариера.

Това е втори здравословен проблем за него в рамките на последния месец, след като по-рано беше хоспитализиран заради усложнения след грип.

#Мирча Луческу

