Мирослав Шмидт спечели Световна купа по тенис на маса

Състезателят на варненския клуб по тенис на маса "Комфорт" - Мирослав Шмидт, спечели Световната купа при момчетата до 15 години. Това се случи на световните серии WTT Youth Contender в Нови Сад.

На финала в петък Мирослав Шмидт победи с 3:0 гейма представителя на домакините Давид Капана.

Победата идва след още едно силно участие на световните серии на Мирослав Шмидт. Миналата седмица той се окичи със сребърен медал на WTT Youth Contender в Панагюрище.