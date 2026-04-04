Мирослав Шмидт спечели Световна купа по тенис на маса

Варненецът триумфира на Световната купа при момчетата до 15 години.

Състезателят на варненския клуб по тенис на маса "Комфорт" - Мирослав Шмидт, спечели Световната купа при момчетата до 15 години. Това се случи на световните серии WTT Youth Contender в Нови Сад.

На финала в петък Мирослав Шмидт победи с 3:0 гейма представителя на домакините Давид Капана.

Победата идва след още едно силно участие на световните серии на Мирослав Шмидт. Миналата седмица той се окичи със сребърен медал на WTT Youth Contender в Панагюрище.

"Към момента Мирослав Шмидт е един от най-перспективните млади състезатели на България, надявам се да продължи да развива потенциала си", каза националният треньор по тенис на маса за деца и младежи Стоян Поппетров.

