Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за...
Чете се за: 04:20 мин.
Мирослав Шмидт стана вицешампион при юношите на международен турнир в Панагюрище

14-годишият талант показа зряла игра, силна психика и отлична тактическа подготовка, които му донесоха място сред най-добрите във възрастовата група до 17 години.

Състезателят по тенис на маса на варненския клуб Комфорт Мирослав Шмидт направи впечатляващо представяне на международния турнир WTT Youth Contender в Панагюрище, превръщайки се в една от големите изненади. Едва 14-годишен, той демонстрира зряла игра, силна психика и отлична тактическа подготовка, които му донесоха заслужено място сред най-добрите във възрастовата група до 17 години, под ръководството на своя треньор Стоян Поппетров.

Шмидт започна участието си с безапелационно представяне в груповата фаза, където записа три победи и завърши на първо място. В основната схема той продължи уверено, като в първия кръг надигра румънеца Мирчеа Чирита с 3:1 гейма. В следващия етап се справи и с друг представител на Румъния - Андрей Тибирна, с което си осигури място на четвъртфиналите.

Там българинът се изправи срещу опитния индийски състезател Никхил Манат. Двубоят се оказа сериозно изпитание за Шмидт заради нестандартния стил на съперника, но благодарение на по-добрата си тактика и класа той стигна до успех с 3:1. На полуфиналите Шмидт показа още по-високо ниво, като взе реванш от шведа Емил Елерман, който го бе победил преди два месеца, и с убедителна игра си осигури място на финала.

В битката за титлата той се изправи срещу друг представител на Швеция – Адам Валин. Българинът започна силно и спечели първия гейм, а при 1:1 и аванс от 6:2 беше близо до това да наклони мача в своя полза. Въпреки това не успя да задържи преднината си и в крайна сметка отстъпи с 1:3.

Въпреки загубата във финала, Мирослав Шмидт заслужено се окичи със сребърния медал и остави отлични впечатления с представянето си. Участието му в Панагюрище ясно показа, че България разполага с изключително перспективен състезател, способен да се конкурира на най-високо ниво в своята възраст. Допълнителен повод за гордост е, че България има честта да бъде домакин на кръг от Световната купа, което затвърждава позициите на страната ни на международната сцена в тениса на маса.

ТОП 24

След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
1
След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с парадокси
2
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с...
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с последствията от кризата в Близкия изток
3
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с...
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
4
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
5
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в Саудитска Арабия
6
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
5
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
6
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания

Още от: Други спортове

Преизбраха Атанас Фурнаджиев за президент на Българската федерация по биатлон
Преизбраха Атанас Фурнаджиев за президент на Българската федерация по биатлон
Купа "Радо Янков“ събра 80 деца в Пампорово и се превърна в празник на сноуборда Купа "Радо Янков“ събра 80 деца в Пампорово и се превърна в празник на сноуборда
Чете се за: 03:05 мин.
Гледайте двукратния олимпийски медалист Мартин Маринов в предаването "Зала на славата" Гледайте двукратния олимпийски медалист Мартин Маринов в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:45 мин.
Иля Малинин завоюва трета световна титла по фигурно пързаляне в кариерата си Иля Малинин завоюва трета световна титла по фигурно пързаляне в кариерата си
Чете се за: 01:52 мин.
Михаил Георгиев и Стоян Кубатов спечелиха поясите „Дан Колов“ и „Никола Петров“ Михаил Георгиев и Стоян Кубатов спечелиха поясите „Дан Колов“ и „Никола Петров“
Чете се за: 03:27 мин.
Турнир по борба "Дан Колов – Никола Петров", ден IIl (ГАЛЕРИЯ) Турнир по борба "Дан Колов – Никола Петров", ден IIl (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Сред сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото с. Овчарово
Сред сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Пролетно почистване и залесяване в София
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
