Мирослав Шмидт стана вицешампион при юношите на международен турнир в Панагюрище

Състезателят по тенис на маса на варненския клуб Комфорт Мирослав Шмидт направи впечатляващо представяне на международния турнир WTT Youth Contender в Панагюрище, превръщайки се в една от големите изненади. Едва 14-годишен, той демонстрира зряла игра, силна психика и отлична тактическа подготовка, които му донесоха заслужено място сред най-добрите във възрастовата група до 17 години, под ръководството на своя треньор Стоян Поппетров.

Шмидт започна участието си с безапелационно представяне в груповата фаза, където записа три победи и завърши на първо място. В основната схема той продължи уверено, като в първия кръг надигра румънеца Мирчеа Чирита с 3:1 гейма. В следващия етап се справи и с друг представител на Румъния - Андрей Тибирна, с което си осигури място на четвъртфиналите.

Там българинът се изправи срещу опитния индийски състезател Никхил Манат. Двубоят се оказа сериозно изпитание за Шмидт заради нестандартния стил на съперника, но благодарение на по-добрата си тактика и класа той стигна до успех с 3:1. На полуфиналите Шмидт показа още по-високо ниво, като взе реванш от шведа Емил Елерман, който го бе победил преди два месеца, и с убедителна игра си осигури място на финала.

В битката за титлата той се изправи срещу друг представител на Швеция – Адам Валин. Българинът започна силно и спечели първия гейм, а при 1:1 и аванс от 6:2 беше близо до това да наклони мача в своя полза. Въпреки това не успя да задържи преднината си и в крайна сметка отстъпи с 1:3.

Въпреки загубата във финала, Мирослав Шмидт заслужено се окичи със сребърния медал и остави отлични впечатления с представянето си. Участието му в Панагюрище ясно показа, че България разполага с изключително перспективен състезател, способен да се конкурира на най-високо ниво в своята възраст. Допълнителен повод за гордост е, че България има честта да бъде домакин на кръг от Световната купа, което затвърждава позициите на страната ни на международната сцена в тениса на маса.