Мирослав Живков: Целта е да създадем играчи за първия отбор

Мирослав Живков беше изключително щастлив от класирането на България за полуфиналите на европейското първенство по волейбол за юноши до 18 години. Треньорът е специалист с подрастващите, а през тази година вече стана балкански шампион.

„Отборът се развива по правилния начин. Започнахме с успешно класиране на квалификацията от първия път. След това дойде Балканиадата, а сега е Европейското. Момчетата вярват в себе си, превърнаха се в един отличен колектив, който се подкрепя. Изиграхме силни мачове и това е причината да сме на първо място в класирането. Още веднъж доказваме, че българският волейбол създава таланти. Голямата ни цел е да вкараме играчи в първия тим. Всички там са започнали от такова ниво. Сега све световни вицешампиони и момчетата от моя отбор имат примера, който да следват“, коментира Живков пред официалния сайт на БФ Волейбол.

Той няма претенции дали България ще срещне Италия или Словения на полуфинал.