Мирослава Минчева завърши в Топ 20 на малокалибрен пистолет на световното първенство по спортна стрелба в Доха

Трите български представителки не намериха място сред финалистките в дисциплината 25 метра пистолет за жени на световното първенство по спортна стрелба в Доха, Катар.

Най-добро класиране регистрира Мирослава Минчева, която зае 20-о място с 581 точки. Антоанета Костадинова е 36-а с 576 точки, а третата българка Адиел Дунева е 52-а с 571 точки.

Световна шампионка стана корейката Джин Ян с нов световен рекорд във финала от 44 точки.

В отборното класиране на дисциплината България завърши на седмо място със сбор от 1728 точки.