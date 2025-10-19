БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мисия, отдаденост и състрадание: Ден на българския лекар е!

Здравният министър и председателят на НС поздравиха медиците ни

Слушай новината

В деня, в който се почита паметта на Св. Йоан Рилски - Чудотворец, се отбелязва и Денят на българския лекар. Денят се отбелязва от 1996 г., когато Българският лекарски съюз (БЛС) го избира за покровител на медиците. Призът „Лекар на годината 2025“ ще бъде връчен утре, по време на официална церемония. Младите лекари да останат в България, призова проф. Мария Токмакова, която миналата година беше отличена с приза „Лекар на годината 2024“.

Лекарите в страната ни са 34 247, показват данни от Националната здравно-информационна система, посочени от съсловната организация.

От тях 23 846 са лекарите със специалност, като най-голям брой са медиците със специалност „Вътрешни болести“ – 4366, а най-малък е броят на специалистите „Медицинска педагогика“ – един, показват още данните. Общопрактикуващите лекари в България са 3741, като най-малко от тях – 42, са в област Търговище.

Преди дни от съсловната организация направиха редица предложения за законодателни промени, отразяващи реалните нужди и предизвикателства, пред които лекарите в България се изправят в ежедневната си работа. Според БЛС законодателните промени, които предлагат, са основополагащи за усъвършенстването на здравната система, като същевременно имат за цел да подобрят условията на работа за лекарите и да повишат качеството на медицинската помощ за пациентите.

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм, се обърна към своите колеги лекари по повод професионалния им празник.

"С дълбоко уважение и признателност се обръщам към всички Вас по случай Деня на българския лекар. На 19 октомври почитаме не само нашата професия, а и несравнимата човечност, морал и саможертва, които стоят зад нея. Да бъдеш лекар не е обикновено призвание. Това е отговорност и ежедневна мисия, която въплъщава грижата, състраданието и безусловната отдаденост", посочва министърът в своето приветствие.

Професионализмът, високата Ви експертиза и стремежът към самоусъвършенстване са доказани във времето. Благодарение на тях страната ни е родина на редица международно признати лекари и учени, които ще останат завинаги в историята на световната медицина, отбелязва още доц. Кирилов.

"Нека небесният покровител на българските лекари Св. Иван Рилски Ви закриля и дарява здраве, сили и вдъхновение. Желая лично щастие, професионални успехи и признание, което напълно заслужавате", завършва обръщението си здравният министър.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави българските лекари с техния професионален празник, който отбелязват в деня на Свети Йоан Рилски – Чудотворец, съобщиха от правителствената пресслужба.

"Изборът Ви да бъдете лекари е решение да се посветите всеотдайно на грижата за живота и здравето на своите пациенти, да дадете своите сили, енергия и познания в името на доброто, отбелязва председателят на парламента. Наталия Киселова подчертава, че няма друга професия, която да изисква толкова голяма съпричастност, самодисциплина и отдаденост, но и която да носи удовлетворение и радост от постигнатото в грижата за човека и неговото добруване".

Днес всички ние се обръщаме към Вас с искрена благодарност за усилията, които полагате в името на живота, и с пожелания да продължавате все така всеотдайно и компетентно да се грижите за болните, посочва Наталия Киселова. Вашият професионализъм и висок морален и обществен дълг не остават незабелязани и вярвам, че те са в основата на доверието и уважението на българските граждани към нашите лекари и специалисти, добавя тя.

„Нека Свети Йоан Рилски да бди над Вас и направлява делата Ви в името на живота, здравето и благоденствието на сънародниците ни", пожелава председателят на Народното събрание. Бъдете здрави, бъдете удовлетворени от благородната мисия, на която сте се посветили, и се радвайте на много лични и професионални успехи, добавя Наталия Киселова в поздравлението по повод Деня на българския лекар

