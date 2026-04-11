Мисията до Луната приключи: астронавтите от „Артемис II“ се завърнаха на Земята

Астронавтите от мисията „Артемис II“ вече са обратно на Земята след полет около Луната. Това е първата подобна мисия с хора от повече от 50 години.

Екипът прекара около 10 дни в Космоса и измина огромно разстояние, обикаляйки Луната. Така мисията се превърна във важна стъпка към връщането на хора на лунната повърхност.

Най-рисковият момент при завръщането - капсулата навлезе в атмосферата с много висока скорост, нагря се силно и след това се приземи в океана с помощта на парашути. Всичко премина успешно и астронавтите са в добро състояние.

По време на мисията екипът направи снимки на Луната и събра ценна информация за бъдещи полети.

Следващата цел е хора отново да стъпят на Луната.

Краят на мисията е само началото на нов етап в изследването на Космоса.