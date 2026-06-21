Мистерия с контузията на Рафиня

Бразилският национал Рафиня е получил контузия в бедрото при победата с 3:0 срещу Хаити и все още е неизвестно колко дълго ще отсъства, съобщава ДПА.

След изследвания беше установено, че 29-годишния нападател на Барселона е претърпял мускулна травма в задната част на дясното бедро. В изявлението на Бразилската футболна федерация пише, че той ще бъде подложен на "интензивна лечебна програма", чиято цел е той да може да играе възможно най-скоро.

Рафиня напусна игра срещу Хаити малко преди полувремето и беше заменен от 19-годишния Раян.

За сметка на това звездата на тима Неймар, който играе на същата позиция, вероятно ще бъде налице за последния мач от група C срещу Шотландия в четвъртък.