ИЗВЕСТИЯ

Във Варна обявиха грипна епидемия
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Как да разпознаем фалшивото евро?
Мистерия в небето над част от България

Виктор Борисов
У нас
Нетипични светлини в небето забелязаха жителите на Северозападна България в късния следобед вчера. Многократно споделяно през социалните мрежи, явлението породи спекулации за НЛО.

Жители от държави на бившия соцблок също докладваха за движеща се светлина към хоризонта. Какво всъщност са видели хората?

Малко след здрач жители от различни населени места в Северозападна България наблюдават сферичен светлинен обект, наподобяващ облак, който се движи. Част от тях успяват и да заснемат явлението.

д-р Светослав Александров, администратор на "Космос.БГ": "Подобни фигурки, така да ги кажем, се наблюдават при запалването на ракетните степени и разпръскване на определени вещества от горивото в горните слоеве на атмосферата. Което за такава мисия си беше напълно очаквано, тъй като тя беше свързана с извеждането на голямо количество космически апарати и полезни товари и съответно имаше много маневри и много запалвания, за да бъдат доведени до специфичните им орбити."

Мисията e "Здрач" на "Спейс екс", а ракетата "Фалкон 9"беше изстреляна от космическата база Ванденберг в Калифорния, малко преди явлението да бъде наблюдавано.

Специфичното на тази мисия не са следите, които оставя, а полезният товар, който носи, част от него е телескопа "Пандора".

д-р Светослав Александров, администратор на "Космос.БГ": "Който ще изследва извънслънчеви планети или планети, които обикалят около други звезди. Те по принцип са изключително интересни."

Досега екзопланетите можеха да се наблюдават през телескопа "Джеймс Уеб", който обаче се оказа твърде ангажиран с други научни разработки.

д-р Светослав Александров, администратор на "Космос.БГ": "Има голяма конкуренция за него, учените се конкурират, той не наблюдава само извънслънчеви планети, той наблюдава и звезди, активни галактични ядра, далечни галактики."

"Пандора" ще бъде първата мисия, която ще предоставя конкретни данни за извънслънчеви планети за продължителен период от време каквито не могат да бъдат получени от други и твърде заети космически телескопи.

Но защо екзопланетите са важни?

д-р Светослав Александров, администратор на "Космос.БГ": "Това, което нас ни интересува и мен конкретно като човек, който се занимава с астробиология, е всъщност дали тези планети могат да притежават биопризнаци или това са специфични характеристики за наличието на живот."

На борда на мисията "Здрач" има и техника, произведена от българска компания.

#мисия "Пандора" #мистерия в небето #Космос

