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Митничари на "Лесово" задържаха контрабандни златни бижута

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контрабандни златни изделия задържаха митническите служители лесово
Снимка: Агенция "Митници"
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Митническите служители на пункт "Лесово" задържаха над 700 грама контрабандни златни изделия, укрити по тялото и в ръчната чанта на пътничка в лек автомобил с прикачена каравана, съобщават от Агенция "Митници".

Превозното средство с великобританска регистрация пристига на 1 септември 2026 г. на изходящо трасе от страната по маршрут от Великобритания през Турция за Кипър. В зоната за митнически контрол водачът и пътниците са обявили, че не пренасят нищо за деклариране. При съвместни действия със служителите от "Гранична полиция" е извършена щателна проверка.

Митническите инспектори открили в ръчната чанта и по тялото на една от пътничките – румънска гражданка, пакети с бижутерийни изделия от жълт метал. Извършената експертиза от вещо лице е установила, че изделията с общо тегло 708 грама са изработени от злато и са на стойност над 50 000 евро.

Контрабандните златни изделия са иззети. На румънската гражданка е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.

#контрабандни златни бижута #контрабандно злато #пункт "Лесово"

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