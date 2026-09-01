БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Два американски военни самолета са на летището в София,...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Момче на 13 години е причинило два пожара в Тополовградско

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
голям пожар избухна розино кърнаре снимки
Снимка: БНТ/Архив
Слушай новината

Момче на 13 години от Тополовград е установено за причиняване на два пожара в общината, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Хасково.

В присъствието на инспектор от Детска педагогическа стая то е признало, че на 30 август следобед е изхвърлило запалена цигара в местността Зиберова чешма край село Орешник. Вследствие на пламъците тогава изгоряха 120 декара сухи треви и храсти. Четири екипа огнеборци гасиха пламъците.

В разговора с него е станало известно още, че същия ден малко по-рано момчето е палило огън, за да си опече месо и е предизвикало пожар в местността Курията до Тополовград. Там пламъците обхванаха един декар иглолистна гора и 300 кв. м сухи треви. Случаят ще бъде докладван на прокуратурата по компетентност, посочиха от полицията.

#Тополовградско #13-годишно момче #пожари

Последвайте ни

ТОП 24

От 19 октомври фактурата за вода в София става изцяло електронна
1
От 19 октомври фактурата за вода в София става изцяло електронна
МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва - тя е в добро състояние
2
МВнР: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след...
Гледайте двубоите на България от световното първенство по Сока 6 по БНТ 3
3
Гледайте двубоите на България от световното първенство по Сока 6 по...
Продължава процесът срещу Ива Михайлова в Кочани
4
Продължава процесът срещу Ива Михайлова в Кочани
Учениците с две дълги пролетни ваканции - през април и около Великден и Гергьовден
5
Учениците с две дълги пролетни ваканции - през април и около...
Обвиненият за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг Никола Бургазлиев поиска отвод на съда
6
Обвиненият за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг Никола Бургазлиев...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
5
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
6
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...

Още от: Криминално

Задържаха 24-годишен чужденец за убийство в кв. "Бъкстон"
Задържаха 24-годишен чужденец за убийство в кв. "Бъкстон"
Обвиненият за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг Никола Бургазлиев поиска отвод на съда Обвиненият за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг Никола Бургазлиев поиска отвод на съда
5788
Чете се за: 02:22 мин.
Кибертормозът над деца в нова фаза: Изкуствен интелект генерира обикновена снимка в порнографско изображение Кибертормозът над деца в нова фаза: Изкуствен интелект генерира обикновена снимка в порнографско изображение
Чете се за: 04:00 мин.
Икономическа полиция иззе близо 90 кг нелегален тютюн за наргиле в Бургас Икономическа полиция иззе близо 90 кг нелегален тютюн за наргиле в Бургас
Чете се за: 00:42 мин.
Заловиха марихуана за 1 млн. евро в Бургаско, трябвало да бъде прехвърлена с подводен джет в Турция Заловиха марихуана за 1 млн. евро в Бургаско, трябвало да бъде прехвърлена с подводен джет в Турция
Чете се за: 02:42 мин.
Съдът наложи арест на инфлуенсъра Стоян Колев Съдът наложи арест на инфлуенсъра Стоян Колев
7141
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Два американски военни самолета са на летището в София, министър Стоянов: "Няма риск за националната ни сигурност"
Два американски военни самолета са на летището в София, министър...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Казусът с лечението на Ива Михайлова най-вероятно ще стигне и до съда в Страсбург Казусът с лечението на Ива Михайлова най-вероятно ще стигне и до съда в Страсбург
Чете се за: 06:45 мин.
По света
Шеста нощ на руски атаки срещу Киев: Зеленски е разговарял с Уиткоф и Къшнър Шеста нощ на руски атаки срещу Киев: Зеленски е разговарял с Уиткоф и Къшнър
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Влизат в сила промените във втория пенсионен стълб Влизат в сила промените във втория пенсионен стълб
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Църковната Нова година е! Честваме паметта на свети Симеон Стълпник
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Искат постоянен арест на задържания за убийството в...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Андрей Гюров и Георги Кандев официално ще се включат в...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Телефонните измами: От МВР отново напомнят – полицията не...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ