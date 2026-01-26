БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Митничарите празнуват днес

У нас
Световната митническа организация обединява 187 държави

митничарите празнуват
Снимка: БТА
26 януари е Международният ден на митниците. Агенция „Митници“ участва в ръководните органи на Световната митническа организация като един от представителите на Регион „Европа“, съобщават от институцията.

„Митници, защитаващи обществото чрез бдителност и ангажираност“ е мотото, определено от Световната митническа организация като акцент за 2026 г. Това е темата, под която тази година ще протече Международният ден на митниците, в който митническата общност по целия свят отбелязва професионалния си празник.

Темата е напомняне към световната общественост, че митниците не са просто бариера на границата, а са система за защита – на хората, на пазара и икономиката, на околната среда, биоразнообразието, културата и общностите.

Ролята на митниците за благоденствието на обществата е ключова, но често остава незабелязана. В същото време чрез своята всеотдайност и ангажираност митническите служители имат съществена роля в повишаване на сигурността. Чрез ежедневна бдителност и ангажираност митниците се справят с постоянно променящия се набор от заплахи на границите и така подсигуряват развитието на обществата и икономиките - това се посочва в писмото на генералния секретар на Световната митническа организация Иън Сондърс, разпратено до членовете на организацията.

На 26 януари 1953 г. в Брюксел се провежда първата сесия на Съвета за митническо сътрудничество, който по-късно приема името Световна митническа организация. България е член на организацията от 1973 година, а за първи път Международния ден на митниците се празнува на 26 януари 1983 г. по повод 30-годишнината от първото заседание.

Понастоящем Световната митническа организация обединява 187 държави, чиито митнически администрации обработват над 98% от световния търговски поток. Световният ден на митниците се отбелязва от над 800 000 митнически служители по цял свят, от които 3300 български митнически служители.

От средата на 2025 г. Агенция „Митници“ участва в ръководните органи на Световната митническа организация като един от представителите на Регион „Европа“ в Политическата комисия на Световната митническа организация (СМО). Политическата комисия действа като динамична ръководна група, подпомагаща работата на Съвета при вземането на решения. Тя инициира проучвания на политиките, практиките и процедурите на СМО с цел да подпомогне Съвета за постигане широките цели на своята дейност.

