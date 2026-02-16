"Маркет линкс": Всеки четвърти би гласувал за Румен Радев

проучване на "Маркет Линкс" относно нагласите на избирателите преди предстоящите извънредни парламентарни избори. Ако изборите са днес, формация, начело с Румен Радев би спечели - 25,6% от гласовете, на второ място застава ГЕРБ-СДС с 15,4 на сто, а третото място е за ПП-ДБ с 12,5%.

На четвърто място е "ДПС - Ново Начало" с 10,5 на сто, а пети са "Възраждане" с 4,5%.

Според проучването към момента МЕЧ, БСП , ИТН, АПС и "Величие" остават извън парламента. Проучването е финансирано и реализирано съвместно между Би Ти Ви и агенция „Маркет линкс“ сред 1019 души в периода 7 -13 февруари 2026 г. чрез метода на пряко-лично интервю и онлайн анкета.