Митнически служители задържаха над половин тон етилов алкохол в Бургас при две проверки

Митнически служители от Бургас задържаха 502.68 литра наливен и бутилиран етилов алкохол при две отделни проверки с установени нарушения на акцизното законодателство.

Те са извършени на територията на града от служители от сектор „Акцизен оперативен контрол“ в отдел „Митническо разузнаване и разследване“ във връзка с предварителен оперативен анализ.

В първия случай митническите служители извършват със съдействието на полицейски служители проверка в частен имот, разположен на партерен етаж в жилищен блок в Бургас. В помещението са открити бидони, съдържащи общо 285 литра етилов алкохол с характеристики на ракия. Собственикът на имота не е представил документи за произхода на алкохола и платен или обезпечен акциз, според разпоредбите на Закона за акцизите и данъчните складове. В обясненията си той твърдял, че е изварявал ракията в различни казани и е за лична употреба. Етиловият алкохол е задържан и са взети проби от него за лабораторен анализ.

При втората проверка митническите служители установяват в склад на търговско дружество 4308 бутилки с различна вместимост, съдържащи общо 217.68 литра високоалкохолни напитки, облепени с български акцизен бандерол с изтекъл срок на валидност. Алкохолът също е задържан за нарушение на акцизното законодателство.

По двата случая са в ход административнонаказателни производства по Закона за акцизите и данъчните складове.