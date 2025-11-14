БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Митнически служители задържаха над половин тон етилов алкохол в Бургас при две проверки

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази

При едната проверрка открили 285 литра етилов алкохол е бидони, били за лична употреба

Митнически служители задържаха над половин тон етилов алкохол в Бургас при две проверки
Слушай новината

Митнически служители от Бургас задържаха 502.68 литра наливен и бутилиран етилов алкохол при две отделни проверки с установени нарушения на акцизното законодателство.

Те са извършени на територията на града от служители от сектор „Акцизен оперативен контрол“ в отдел „Митническо разузнаване и разследване“ във връзка с предварителен оперативен анализ.

В първия случай митническите служители извършват със съдействието на полицейски служители проверка в частен имот, разположен на партерен етаж в жилищен блок в Бургас. В помещението са открити бидони, съдържащи общо 285 литра етилов алкохол с характеристики на ракия. Собственикът на имота не е представил документи за произхода на алкохола и платен или обезпечен акциз, според разпоредбите на Закона за акцизите и данъчните складове. В обясненията си той твърдял, че е изварявал ракията в различни казани и е за лична употреба. Етиловият алкохол е задържан и са взети проби от него за лабораторен анализ.

При втората проверка митническите служители установяват в склад на търговско дружество 4308 бутилки с различна вместимост, съдържащи общо 217.68 литра високоалкохолни напитки, облепени с български акцизен бандерол с изтекъл срок на валидност. Алкохолът също е задържан за нарушение на акцизното законодателство.
По двата случая са в ход административнонаказателни производства по Закона за акцизите и данъчните складове.

#етилов алкохол #Бургас

Последвайте ни

ТОП 24

Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
1
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия...
Слав Петков: Най-големият успех за мен е, че успях да направя едно общество от спортисти
2
Слав Петков: Най-големият успех за мен е, че успях да направя едно...
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл"
3
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните...
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
4
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради особения управител в "Лукойл"
5
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради...
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и финансист, замесени в аферата
6
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Регионални

КЗП проверява дали увеличението е обосновано преди въвеждането на еврото
КЗП проверява дали увеличението е обосновано преди въвеждането на еврото
Задържаха пиян шофьор на автобус в Пловдив Задържаха пиян шофьор на автобус в Пловдив
Чете се за: 00:32 мин.
Преди Никулден: Тръгват проверки на рибните борси и магазини за риба Преди Никулден: Тръгват проверки на рибните борси и магазини за риба
Чете се за: 01:30 мин.
Служител на "Градска мобилност" в Монтана е бит заради поставени скоби Служител на "Градска мобилност" в Монтана е бит заради поставени скоби
Чете се за: 01:15 мин.
Реформата в паркирането в София: Недоволство след приетите промени Реформата в паркирането в София: Недоволство след приетите промени
Чете се за: 02:22 мин.
Заради жестокост и причиняване на смърт на животни: Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд Заради жестокост и причиняване на смърт на животни: Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Министърът на икономиката предлага за особен управител на "Лукойл България" Румен Спецов
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов отива на съд за корупционни престъпления Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов отива на съд за корупционни престъпления
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Реформата в паркирането в София: Недоволство след приетите промени Реформата в паркирането в София: Недоволство след приетите промени
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
ДОБРИТЕ ИСТОРИИ: Да правиш маджун - хилядолетна традиция от...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Киев е в пламъци и отломки от ракети - над 30 са ранени, поне...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ