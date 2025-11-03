БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

МИТОВЕ И ИСТИНА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Деца
Запази

Институциите за публикациите за "бонбони с наркотици" у нас. Границата между факти и дезинформация.

Слушай новината

В последните дни социалните мрежи отново бяха залети от тревожни твърдения, че хора обикалят около училища и раздават на деца бонбони с наркотици – т.нар. „розови мечета“. Снимки и постове, често без източник, предизвикаха паника сред родители и учители.

В ефира на „Денят започва“ по БНТ началникът на отдел „Борба с наркотрафика“ в Агенция „Митници“ Стефан Бакалов внесе яснота по темата. Той заяви: „У нас не са засичани количества от розовите бонбони под формата на мечета с наркотици. Разпространената информация, че съдържат така наречения ягодов експрес, не отговаря на истината.“

Бакалов добави: „Истината е, че точно такива мечета сме задържали преди две години. Това са вид екстази, но те не отговарят на описанието на този вид наркотик, който се разпространяваше като ягодов експрес.“

По този начин Агенция „Митници“ потвърждава, че задържаните екстази от минали години не са свързани с настоящите публикации в социалните мрежи.

Случаят показва как реални факти от работата на службите се смесват с неверни твърдения и предизвикват паника. Митът за „бонбоните-дрога“ е познат и в други държави, но към момента няма доказателства за разпространение на подобни вещества около училища - нито у нас, нито в чужбина. Болниците също казват, че при тях никога не е имало подобен случай.

Институциите призовават да се разпространява само проверена информация.
Изводът: Паниката не предпазва децата - информираността го прави.

Последвайте ни

ТОП 24

Над 360 000 българи работят след пенсия
1
Над 360 000 българи работят след пенсия
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони в училищата
2
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на...
Пускат парното в София във вторник
3
Пускат парното в София във вторник
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
4
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
5
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега
6
Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Знаете ли че?

МИТОВЕ И ИСТИНИ
МИТОВЕ И ИСТИНИ
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 01:45 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 02:35 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 02:42 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 02:12 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет: На фокус Бюджет 2026
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет:...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо равнище в Бояна "България на прага на еврозоната" - конференция на високо равнище в Бояна
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Затварят "Дунав мост" заради ремонтни дейности Затварят "Дунав мост" заради ремонтни дейности
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Забележителна ангажираност" на Украйна към присъединяването й към ЕС "Забележителна ангажираност" на Украйна към присъединяването й към ЕС
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Средновековна кула в центъра на Рим се срути - един загина
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Писмо в бутилка: В Австралия намериха 2 писма от Втората световна...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Валежи в цялата страна около обяд и чувствително застудяване днес
Чете се за: 02:00 мин.
Времето
Добрин Иванов, АИКБ: Бюджет 2026 е счетоводна гимнастика без...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ