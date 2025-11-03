МИТОВЕ И ИСТИНИ

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Младите хора масово напускат България?

Често се твърди, че младите хора в България масово напускат страната, което води до загуба на кадри и отслабване на икономиката. В някои публикации дори се казва, че над 70% от завършващите ученици заминават за чужбина.

Какво показват данните:
Според международни анализи емиграцията на български граждани през 2022 година се е увеличила с около пет процента и е достигнала приблизително 91 хиляди души.
Националната статистика отчита, че към края на 2024 година населението на страната е било малко над шест милиона и четиристотин хиляди души, което е спад с около осем хиляди спрямо предходната година.
Нетната миграция, която показва разликата между напусналите и завърналите се, е отрицателна, но не толкова драстична, колкото в предишните десетилетия.
Изследванията сочат, че част от младите, които заминават, след време се връщат, макар и броят им да не компенсира напълно напускащите.

В заключение - данните показват, че емиграцията остава сериозен проблем, но не може да се говори за непрекъснато нарастваща вълна.
След 2020 година има известен спад в темповете на изселване, вероятно заради пандемията и икономическите промени в Европа. Твърдението, че младите българи масово напускат страната, е частично вярно.
Емиграцията е реален и сериозен процес, но тенденцията не се увеличава безкрайно и има признаци на забавяне и частично завръщане.

#Млади хора #емиграция

