Пускат парното в София във вторник
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
около полицаи издирвали двамата избягали затворници ловеч
Около 40 полицаи са издирвали двамата затворници, които избягаха в неделя вечерта от затворническото общежитие "Полигона" към Ловешкия затвор и бяха открити и заловени в рамките на осем часа. Това съобщи на брифинг днес гл. инспектор Златин Михайлов - началник на Районното управление на полицията в Ловеч.

Сигналът бе подаден в полицията около 18:00 часа в неделя. Единият от затворниците беше заловен около час след бягството, а другият - към 1:45 часа тази нощ. Двамата затворници са на по 21 години и са излежавали присъди за кражби. Те били на лек режим в общежитието на затвора.

Михайлов каза, че, след като е получен сигналът за бягството, веднага е приведен в действие планът за заградителни мероприятия, разработен за такива случаи в районното полицейско управление.

"Бяха създадени контролно-пропускателни пунктове на всички изходи на града. Отделно патрули и цивилни полицаи обикаляха из Ловеч, за да установят локацията на избягалите", допълни Михайлов.

Около час - час и половина след подаването на сигнала единият затворник бил открит на крайна улица в града. Той бил скрит в храстите и намерен от затворнически надзирател. Михайлов уточни, че подобни акции се извършват съвместно със служителите на затвора.

Вторият избягал затворник бил открит и задържан в необитаема къща на булевард "България" в града. Мъжът се скрил в двора на имота, а информация за него полицаите получили от граждани.

"Предполагам, че съгласно правилника на затвора двамата затворници са върнати в основната сграда, като за деянието им при нас са образувани две бързи досъдебни производства, които ще приключат в рамките на седмицата и ще бъдат внесени в съда", заяви Михайлов.

Той коментира, че ще се води и вътрешно разследване в затвора, което да установи как се е стигнало до бягството.

На въпрос дали затворническото общежитие е добре охранявано Михайлов отговори, че то е с по-облекчен режим. По думите му затворниците, излежаващи присъди в него, излизат през деня да работят без охрана и по договори. Михайлов каза още, че бягството на двамата затворници било засечено от един от надзирателите. Униформеният служител ги подгонил, но пропаднал в шахта и не могъл да ги настигне.

Началникът на полицейското управление каза още, че за последно бягство от затвора в Ловеч е имало преди три-четири години. Тогава затворник бил заловен на главния път от Ловеч за Плевен, по който се движел пеша.

#Ловеч #затвор #избягали затворници

