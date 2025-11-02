БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

МИТОВЕ И ИСТИНИ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Деца
Запази

Превръща ли се медът в токсичен, когато се добави към горещи течности?

митове истина
Слушай новината

Това е едно от най-често споделяните твърдения за меда в интернет. От години то се появява под формата на „здравословни съвети“, а през последните месеци отново се разпространява в различни Facebook групи и видеа, които предупреждават хората да не добавят мед към горещ чай или мляко, защото „ставал отровен“. Но има ли истина в това?

Научните данни показват, че медът не става токсичен при допир с гореща вода. Когато температурата се повиши над 40–45 градуса, част от полезните вещества в меда – ензими, витамини и антиоксиданти – се разрушават, което намалява неговата хранителна стойност. Това обаче не означава, че медът става вреден или опасен за здравето.

При по-продължително нагряване или излагане на много висока температура (над 140 градуса) в меда може да се образува съединение, наречено хидроксиметилфурфурал (HMF). То е естествен страничен продукт от разпадането на захарите и се среща и в много други храни – като карамел, хляб и плодови сиропи. Количествата HMF, които се образуват при нормална употреба на мед (например в топъл чай), са минимални и безопасни за човешкия организъм. Съвременната наука не открива доказателства за вредни реакции при разтваряне на меда в горещи напитки.

Ако целта е да се запазят максимално полезните вещества, специалистите препоръчват медът да се добавя след като напитката леко изстине – под 40 градуса. Така се запазват неговите естествени ензими и вкус. За готвене и печива обаче няма проблем да се използва мед, тъй като при тези процеси той просто служи като подсладител, а не като лечебен продукт.

Извод:
Медът не става токсичен, когато се добави в гореща вода или чай. Нагряването само намалява част от неговите полезни свойства, но не го прави опасен за здравето. Митът за „отровния мед“ няма научна основа, макар и да се споделя упорито онлайн.

Последвайте ни

ТОП 24

Над 360 000 българи работят след пенсия
1
Над 360 000 българи работят след пенсия
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони в училищата
2
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на...
Пускат парното в София във вторник
3
Пускат парното в София във вторник
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
4
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
5
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега
6
Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Знаете ли че?

МИТОВЕ И ИСТИНА
МИТОВЕ И ИСТИНА
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 02:05 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 01:45 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 02:42 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 02:12 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет: На фокус Бюджет 2026
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет:...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо равнище в Бояна "България на прага на еврозоната" - конференция на високо равнище в Бояна
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Затварят "Дунав мост" заради ремонтни дейности Затварят "Дунав мост" заради ремонтни дейности
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Забележителна ангажираност" на Украйна към присъединяването й към ЕС "Забележителна ангажираност" на Украйна към присъединяването й към ЕС
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Средновековна кула в центъра на Рим се срути - един загина
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Писмо в бутилка: В Австралия намериха 2 писма от Втората световна...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Валежи в цялата страна около обяд и чувствително застудяване днес
Чете се за: 02:00 мин.
Времето
Добрин Иванов, АИКБ: Бюджет 2026 е счетоводна гимнастика без...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ