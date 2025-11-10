БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Млад шофьор заспа зад волана - блъсна се челно в автобус в Бургас

У нас
Настанен е в болница без опасност за живота

Млад шофьор заспа зад волана - блъсна се челно в автобус в Бургас
Млад шофьор се блъсна челно в автобус в Бургас в събота сутрин. 24-годишният шофьор заспал зад волана и се ударил в идващия насреща му общински автобус.

Инцидентът се е случил в събота сутрин, около 7.40 часа на 8 ноември, когато вече е светло и видимостта добра.

Катастрофата е настъпила на бургаската улица "Индустриална" срещу №66 в посока ул. "Вая". Общинският автобус "Соларис Урбино 18" е управляван от 48-годишен бургазлия. Той не е пострадал.

С контузия на коремната стена и гръдния кош е младият шофьор, който е настанен за лечение в УМБАЛ-Бургас без опасност за живота.

#Бургас #челен сблъсък #катастрофа

