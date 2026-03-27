Младежите на България с минимална победа като гост над Гибралтар

Единственото попадение в срещата реализира Георги Лазаров в 26-ата минута.

Младежкият национален отбор на България по футбол (до 21 години), воден от Тодор Янчев, спечели гостуването си на Гибралтар с 1:0 в шестия си мач от група В на европейските квалификации. Единственото попадение в срещата реализира Георги Лазаров в 26-ата минута.

С третия си успех в групата, националите събраха 10 точки на четвърто място във временното класиране. Лидер в подреждането с 16 точки е отборът на Португалия.

Срещата започна с обещаващ удар на Николай Златев с глава в 4-ата минута, но стражът на домакините се намеси подобаващо. Георги Лазаров също стреля към вратата на домакините малко по-късно, пак безуспешно. Последваха нови пропуски на Асен Митков и Лазаров, но в 26-ата минута България поведе. Георги Лазаров реализира за 1:0, възползвайки се от центриране на Митков.

Националите имаха още възможности да увеличат аванса си до края на първото полувреме, като в 34-ата минута Лазаров получи топката от Севи Идриз, но беше неточен.

Малко след почивката Идриз също пробва удар към противниковата врата, но не сполучи. Георги Лазаров беше близо до второ попадение в двубоя в 63-ата минута, но не успя да се разпише при изстрел от движение. До края на срещата не паднаха повече голове.

В следващия си двубой от квалификациите България U21 ще приеме състава на Азербайджан на 31 март. Срещата ще се играе на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив от 19:00 часа.

Стартов състав на България: Алекс Божев, Тодор Павлов, Ивайло Водев, Михаил Полендаков, Димитър Папазов, Иван Панков, Петко Панайотов, Асен Митков, Севи Идриз, Николай Златев и Георги Лазаров.

ТОП 24

Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
1
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна пауза в атаките срещу Иран
2
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна...
Пролетен студ връхлетя Чехия, на места натрупа 10 см сняг
3
Пролетен студ връхлетя Чехия, на места натрупа 10 см сняг
Защо Техеран получи отсрочка? Тръмп определи иранците като „лоши бойци, но страхотни преговарящи“
4
Защо Техеран получи отсрочка? Тръмп определи иранците като...
Мъж почина след побой, опитал да защити дъщеря си в дома им
5
Мъж почина след побой, опитал да защити дъщеря си в дома им
Задържаха жената, за която се смята, че е наръгала четирима души в София
6
Задържаха жената, за която се смята, че е наръгала четирима души в...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
3
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
5
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
6
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания

Още от: Национални отбори

Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
Тимът на Индонезия се класира за финала на турнира FIFA Series и ще играе с България Тимът на Индонезия се класира за финала на турнира FIFA Series и ще играе с България
Чете се за: 01:17 мин.
Националният отбор на България за юноши до 17 години надигра Малта във втория си мач в европейските квалификации Националният отбор на България за юноши до 17 години надигра Малта във втория си мач в европейските квалификации
Чете се за: 02:52 мин.
Квалификация за европейско първенство: България - Малта U17 (ГАЛЕРИЯ) Квалификация за европейско първенство: България - Малта U17 (ГАЛЕРИЯ)
Лионел Скалони: Вярвам, че за доброто на футбола е Меси да играе за Аржентина на световното първенство Лионел Скалони: Вярвам, че за доброто на футбола е Меси да играе за Аржентина на световното първенство
Чете се за: 02:12 мин.
Стилиян Петров с ироничен коментар след разгрома над Соломоновите острови: Неутрализирахме бързите нападатели Стилиян Петров с ироничен коментар след разгрома над Соломоновите острови: Неутрализирахме бързите нападатели
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с последствията от кризата в Близкия изток
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с...
Чете се за: 08:00 мин.
У нас
Росица Матева: ЦИК пуска мобилно приложение за изборните протоколи за първи път Росица Матева: ЦИК пуска мобилно приложение за изборните протоколи за първи път
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
Чете се за: 03:12 мин.
По света
След отвод на съдията: Делото за Филип Арсов тръгва отначало След отвод на съдията: Делото за Филип Арсов тръгва отначало
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Прокурорският син Васил Михайлов отново се прояви криминално
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
В неделя сменяме времето – местим часовниците с час напред
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
На търг в София: Продадоха картина на Златю Бояджиев за рекордните...
Чете се за: 01:07 мин.
Общество
Раздадоха наградите "Икар"
Чете се за: 01:35 мин.
Общество
