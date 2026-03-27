Младежите на България с минимална победа като гост над Гибралтар

Младежкият национален отбор на България по футбол (до 21 години), воден от Тодор Янчев, спечели гостуването си на Гибралтар с 1:0 в шестия си мач от група В на европейските квалификации. Единственото попадение в срещата реализира Георги Лазаров в 26-ата минута.

С третия си успех в групата, националите събраха 10 точки на четвърто място във временното класиране. Лидер в подреждането с 16 точки е отборът на Португалия.

Срещата започна с обещаващ удар на Николай Златев с глава в 4-ата минута, но стражът на домакините се намеси подобаващо. Георги Лазаров също стреля към вратата на домакините малко по-късно, пак безуспешно. Последваха нови пропуски на Асен Митков и Лазаров, но в 26-ата минута България поведе. Георги Лазаров реализира за 1:0, възползвайки се от центриране на Митков.

Националите имаха още възможности да увеличат аванса си до края на първото полувреме, като в 34-ата минута Лазаров получи топката от Севи Идриз, но беше неточен.

Малко след почивката Идриз също пробва удар към противниковата врата, но не сполучи. Георги Лазаров беше близо до второ попадение в двубоя в 63-ата минута, но не успя да се разпише при изстрел от движение. До края на срещата не паднаха повече голове.

В следващия си двубой от квалификациите България U21 ще приеме състава на Азербайджан на 31 март. Срещата ще се играе на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив от 19:00 часа.

Стартов състав на България: Алекс Божев, Тодор Павлов, Ивайло Водев, Михаил Полендаков, Димитър Папазов, Иван Панков, Петко Панайотов, Асен Митков, Севи Идриз, Николай Златев и Георги Лазаров.