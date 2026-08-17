Младият нападател на Реал Мадрид Якобо Ортега е най-новото попълнение на Страсбург

Младият нападател на Реал Мадрид Якобо Ортега подписа петгодишен договор с френския елитен Страсбург, съобщиха и двата клуба в понеделник, цитирани от АФП.

"Расинг Клуб дьо Страсбург е щастлив да обяви пристигането на Якобо Ортега. Испанският нападател подписа договор с клуба до 2031 година", написаха в комюнике от Страсбург, без да уточняват трансферната сума за футболиста.

Оргета е продукт на академията на Реал, в която е пристигнал като 12-годишен. Той минава през всички възрастови категории, преди да стане голмайстор на отбора до 19 години, с който спечели младежката Шампионска лига през миналия сезон.

Във видео, публикувано от Страсбург в социалната медия X, нападателят, висок 190 см, който все още не е играл в професионален отбор, заявява, че се надяват "да напише хубава страница" в историята на клуба, който този сезон празнува своята 120-годишнина.

Испанският голмайстор е единадесетото попълнение на Страсбург това лято, като клубът залага основно на млади футболисти, след като бе купен през 2023 година от BlueCo, който е американски консорциум, който е собственик и на Челси.