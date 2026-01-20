БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
Чете се за: 23:40 мин.
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
Чете се за: 04:27 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мохамед Салах попадна в групата на Ливърпул за гостуването на Олимпик Марсилия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

Фланговият футболист се завърна при мърсисайдци след Купата на африканските нации.

Мохамед Салах
Снимка: БТА
Слушай новината

Мохамед Салах се завърна в Ливърпул след края на Купата на африканските нации, където завърши четвърти с Египет, и беше включен в състава за гостуването на Олимпик Марсилия в Шампионската лига.

Бъдещето на Салах на "Анфийлд" остава неясно, след като преди заминаването му се стигна до конфликт с мениджъра Арне Слот.

Ситуацията се успокои и египетският стрелец игра срещу Брайтън преди да отпътува за Мароко, но преди това той беше оставен извън групата за визитата на Интер, спечелена с 1:0.

Ливърпул гостува на Олимпик Марсилия в сряда, 21-и януари, в 22:00 часа.

#Олимпик Марсилия #Мохамед Салах

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред Конституционния съд
1
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
3
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
4
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва от отчаянието от сегашната политическа сергия
5
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва...
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
6
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...

Още от: Футбол

Ботев Пловдив продаде Абрахам Оджо на полския Ракув
Ботев Пловдив продаде Абрахам Оджо на полския Ракув
Бодьо/Глимт удари звучен шамар на Манчестър Сити Бодьо/Глимт удари звучен шамар на Манчестър Сити
Чете се за: 02:12 мин.
Брюж не срещна затруднения в гостуването си на Кайрат Алмати Брюж не срещна затруднения в гостуването си на Кайрат Алмати
Чете се за: 01:37 мин.
Арда завърши наравно с украинци Арда завърши наравно с украинци
Чете се за: 00:55 мин.
Национал на Коморските острови подписа с Ботев (Враца) Национал на Коморските острови подписа с Ботев (Враца)
Чете се за: 00:52 мин.
Любослав Пенев се завърна в България Любослав Пенев се завърна в България
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев
В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
По какви правила ще гласуваме? – Правната комисия обсъжда...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
Чете се за: 03:40 мин.
Европа
Световният икономически форум в Давос – Тръмп не отстъпва за...
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Една година от мандата на Тръмп: Обрати във външната политика,...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ