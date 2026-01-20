Мохамед Салах попадна в групата на Ливърпул за гостуването на Олимпик Марсилия

Мохамед Салах се завърна в Ливърпул след края на Купата на африканските нации, където завърши четвърти с Египет, и беше включен в състава за гостуването на Олимпик Марсилия в Шампионската лига.

Бъдещето на Салах на "Анфийлд" остава неясно, след като преди заминаването му се стигна до конфликт с мениджъра Арне Слот.

Ситуацията се успокои и египетският стрелец игра срещу Брайтън преди да отпътува за Мароко, но преди това той беше оставен извън групата за визитата на Интер, спечелена с 1:0.

Ливърпул гостува на Олимпик Марсилия в сряда, 21-и януари, в 22:00 часа.