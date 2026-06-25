МОК потвърди ски алпинизма в програмата на Игрите през 2030 г.

Международният олимпийски комитет официално потвърди включването на ски алпинизма в програмата на Зимните олимпийски игри през 2030 година. Решението беше одобрено от членовете на МОК по време на заседанието им в четвъртък и затвърди предварителната позиция на Изпълнителния комитет от 10 юни.

Спортът направи олимпийския си дебют по време на Игрите в Милано/Кортина през 2026 година, а сега ще запази мястото си и на следващата зимна олимпиада във Френските Алпи.

Пълната програма на Игрите през 2030 г., включително дисциплините, броя на състезанията и квотите за участниците, ще бъде окончателно уточнена по-късно това лято. Сред обсъжданите промени е евентуалното отпадане на северната комбинация, докато фрийрайдът е сред спортовете с най-сериозни шансове да намерят място в олимпийската програма.

Организаторите на Олимпиадата предложиха ски алпинизма като единствения допълнителен спорт за Игрите през 2030 година. Очаква се да бъдат запазени двете дисциплини, които бяха част от олимпийския дебют на спорта в Милано-Кортина – индивидуален спринт и смесена щафета.

Според организационния комитет ски алпинизмът съчетава богатите алпийски традиции с нарастващия интерес към спортовете за издръжливост и активностите сред природата.

„Ски алпинизмът е дълбоко свързан с историята на ските и отлично отразява духа на тези Игри, като същевременно гледа към бъдещето“, заяви директорът на организационния комитет за Олимпиадата през 2030 година Едгар Гроспирон.

Планира се олимпийските надпревари в ски алпинизма да се проведат в Бриансон – един от основните домакини на Игрите, наред със Савоа, От-Савоа и района на Лион.