БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Президентът Радев ще направи обръщение към българския...
Чете се за: 00:15 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази

Решенията за прекратяване на присъствени учебни занятия се взимат съвместно със здравните власти

МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация
Слушай новината

Министерството на образованието и науката внимателно следи ситуацията с епидемичната обстановка в страната и е в постоянен контакт с регионалните управления на образованието, чиито началници участват в заседанията на противоепидемичните щабове по места.

Решенията за прекратяване на присъствени учебни занятия или други промени във вече утвърдения график на учебното време се взимат съвместно със здравните власти и са с оглед епидемичната ситуация в страната.

Към 19 януари заради повишена заболеваемост в онлайн обучение са учениците от две области и не се налага удължаване на междусрочната ваканция за образователните институции на територията на цялата страна.

Образователната система е в готовност да реагира в случай, че ситуацията се усложни.

#епидемична ситуация #в сезона на грипа #МОН

Последвайте ни

ТОП 24

Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
1
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
2
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
3
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
4
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро
5
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро
Ден 9 без ток: Критична остава ситуацията в енергийния сектор в Украйна
6
Ден 9 без ток: Критична остава ситуацията в енергийния сектор в...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Мистерия в небето над Северозападна България
4
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
5
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
6
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник

Още от: Здраве

Удължават грипната епидемия във Варна
Удължават грипната епидемия във Варна
Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
Чете се за: 01:45 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
8038
Чете се за: 03:10 мин.
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
5973
Чете се за: 15:32 мин.
Удължава се срокът на забраната за износ на някои инсулини и антибиотици Удължава се срокът на забраната за износ на някои инсулини и антибиотици
Чете се за: 02:42 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме? Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Над 3200 проверки от началото на годината извърши НАП, наложи санкции за 125 000 евро Над 3200 проверки от началото на годината извърши НАП, наложи санкции за 125 000 евро
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Удължават грипната епидемия във Варна Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са да се...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
"Пази се като съкровище": Първата българска банкнота -...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ