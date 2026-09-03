Монако готви продажба на Александър Головин преди сблъсъка с ЦСКА

Монако може да се раздели с една от основните си фигури преди гостуването на ЦСКА в Лигата на конференциите. Ръководството на френския клуб работи по трансфер на Александър Головин и иска сделката да бъде приключена в следващите дни.

Според информация на Nice-Matin 30-годишният руски национал може да се завърне в родината си, като интерес към него проявяват Зенит и Спартак Москва.

Монако е готов да се раздели с полузащитника срещу сума между 20 и 25 милиона евро. Желанието на клуба е трансферът да бъде финализиран до 10 септември.

При осъществяване на сделката Головин няма да бъде част от състава на монегаските за предстоящия двубой срещу ЦСКА в Лигата на конференциите. Срещата между двата тима е насрочена за 15 октомври от 19:45 часа на Националния стадион "Васил Левски“.

Головин носи екипа на Монако от лятото на 2018 година, когато беше привлечен от ЦСКА Москва. Руският национал се утвърди като един от най-опитните футболисти в състава на френския клуб.

През сезон 2025/26 полузащитникът записа 35 мача във всички турнири, в които отбеляза пет гола и направи шест асистенции.

Настоящият договор на Головин с Монако е до лятото на 2029 година, а Transfermarkt оценява пазарната му стойност на 18 милиона евро.

Ако монегаските постигнат споразумение за продажбата му в поставения срок, Монако ще пристигне в София за срещата с ЦСКА без един от най-разпознаваемите и опитни футболисти в състава си.