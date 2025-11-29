БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата...
Чете се за: 01:27 мин.
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е...
Чете се за: 00:57 мин.
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си...
Чете се за: 01:35 мин.
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Монако победи шампиона ПСЖ с гол на Такуми Минамино

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Европейски футбол
Запази

Монегаските наложиха втора шампионатна загуба на парижани.

Монако
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Монако победи Пари Сен Жермен с минималното 1:0 в мач от 14-ия кръг на Лига 1. Такуми Минамино отбеляза победния гол

През първото полувреме на стадион "Люи II" в Монако и двата отбора имаха добри възможности да открият резултата. Лукаш Шовали отрази изстрели на Мохамед Салису и Такуми Минамино. Лукаш Храдецки спаси удар на Витиня. Гол на Мохамед Салису бе отменен заради засада.

След почивката монегаските стигнаха до гол. Такуми Минамино овладя подаване в наказателното поле на Александър Головин и стреля по земя в далечния ъгъл.

Домакините довършиха срещата с човек по-малко. Първоначално Тило Керер получи жълт картон за грубо нарушение, но след намесата на ВАР бе изгонен. Възпитаниците на Себастиан Поконьоли получават червен картон в трети пореден шампионатен мач.

Монако се изкачи до 6-ото място в класирането с 23 точки. ПСЖ оглавява подреждането с 30 пункта.

#Лига 1 2025/2026 #Пари Сен Жермен #ПСЖ #Монако

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
1
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
2
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна промяна
3
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна...
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
4
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния...
Атанас Атанасов, ПП-ДБ: Този бюджет е брутален и единствената възможност е да бъде оттеглен
5
Атанас Атанасов, ПП-ДБ: Този бюджет е брутален и единствената...
Спасен живот: Бебето с 1 милион левкоцита в кръвта е извън опасност
6
Спасен живот: Бебето с 1 милион левкоцита в кръвта е извън опасност

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
6
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...

Още от: Спорт

България завърши на 12-о място в мъжката щафета на 4х7.5 км в Йостерсунд
България завърши на 12-о място в мъжката щафета на 4х7.5 км в Йостерсунд
Кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов откри световния шампионат по естетическа групова гимнастика Кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов откри световния шампионат по естетическа групова гимнастика
Чете се за: 02:12 мин.
Драма в последната обиколка извади Никола Цолов от подиума в дебютния му спринт във Формула 2 Драма в последната обиколка извади Никола Цолов от подиума в дебютния му спринт във Формула 2
Чете се за: 01:42 мин.
Барселона оглави Ла Лига след домакински успех над Алавес Барселона оглави Ла Лига след домакински успех над Алавес
Чете се за: 01:50 мин.
ЦСКА спечели гостуването си на Спартак във Варна ЦСКА спечели гостуването си на Спартак във Варна
Чете се за: 01:57 мин.
Илия Груев игра цял мач за Лийдс при загубата от Манчестър Сити Илия Груев игра цял мач за Лийдс при загубата от Манчестър Сити
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата "Исторически парк"
Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата "Исторически...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Описват щетите след проливните дъждове в Югозападна България Описват щетите след проливните дъждове в Югозападна България
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Украинска делегация отпътува за САЩ, за да продължи преговорите по споразумението за прекратяване на войната с Русия Украинска делегация отпътува за САЩ, за да продължи преговорите по споразумението за прекратяване на войната с Русия
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си четвърто място...
Чете се за: 01:35 мин.
Ски скокове
106,286 километра без да спреш: Хуманоиден робот постави световен...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Папа Лъв XIV отслужи първата си литургия в Турция пред вярващи в...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Тръмп отмени документи, подписани от Байдън с автописалка
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ