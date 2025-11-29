Монако победи шампиона ПСЖ с гол на Такуми Минамино

Монако победи Пари Сен Жермен с минималното 1:0 в мач от 14-ия кръг на Лига 1. Такуми Минамино отбеляза победния гол

През първото полувреме на стадион "Люи II" в Монако и двата отбора имаха добри възможности да открият резултата. Лукаш Шовали отрази изстрели на Мохамед Салису и Такуми Минамино. Лукаш Храдецки спаси удар на Витиня. Гол на Мохамед Салису бе отменен заради засада.

След почивката монегаските стигнаха до гол. Такуми Минамино овладя подаване в наказателното поле на Александър Головин и стреля по земя в далечния ъгъл.

Домакините довършиха срещата с човек по-малко. Първоначално Тило Керер получи жълт картон за грубо нарушение, но след намесата на ВАР бе изгонен. Възпитаниците на Себастиан Поконьоли получават червен картон в трети пореден шампионатен мач.

Монако се изкачи до 6-ото място в класирането с 23 точки. ПСЖ оглавява подреждането с 30 пункта.