Монтана 2003 дава старт на Финалната четворка в Адриатическата лига

Вече са ясни началните часове на полуфиналните срещи в баскетболната Адриатическа лига при жените.

Финалната четворка на турнира ще се проведе в черногорската столица Подгорица през уикенда - 28 и 29 март.

В събота българският шампион Монтана 2003 ще се изправи срещу сръбския Партизан 1953 в първия полуфинал от 16:30 часа българско време. Във втория сблъсък един срещу друг от 19:00 часа ще играят домакините от Будучност и словенския Цинкарна в повторение на мача за титлата от миналия сезон, когато черногорският отбор ликува в Целие.

Монтана 2003 взе бронзовите медали преди година, след успех над друг български тим - Берое.

Двубоят за третото място и финалът за сезон 2025/20206 предстоят в неделя, отново с начални часове 16:30 и 19:00.

Домакините обявиха и провеждането на благотворителна акция преди втория полуфинал в събота, като призоваха зрителите да носят плюшени играчки, които да хвърлят на терена преди мача между Будучност и Цинкарна, информираха от клуба. Играчките по-късно ще бъдат дарени на деца в нужда.