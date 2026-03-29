Бронз за ансамбъла на България на Световната купа в София
Монтана 2003 отвори нова страница с трофея в Адриатическата лига

Историческо злато от Адриатика във витрината на "белите".

Снимка: WABA League/Instagram
Монтана 2003 пренаписа своята история, след като за първи път ликува с трофея в Адриатическата лига. Съставът на Преслав Пешев оцеля срещу Цинкарна Целе с 69:66 на финала, изигран в "Бемакс Арена", Подгорица. Срещата не мина без доза драматични моменти, особено в края, когато "белите" издържаха по пътя към златото срещу баскетболистките на Дамир Гъргич.

Това се оказа достатъчно за тима от Монтана да обогати своята витрина с първи подобен трофей. Досега в колекцията на действащите шампионки в женската А група личаха четири бронзови отличия в турнира. За "белите" това е втори трофей през сезона, след като завоюваха и Купата на България през февруари.

От своя страна Цинкарна остана със среброто в Адриатика за четвърти път в своята история. Бронзът отиде в ръцете на Будучност, който отказа Партизан с 54:46 в спора за третото място.

Началните минути не се славеха с добра резултатност. Проблясъците, дело на Даниела Уолън и Дениа Дейвис – Стюърт дадоха глътка въздух на символичните гости, настанявайки ги на лидерската позиция. Шоунта Шоу и имаше други намерения и върна символичните домакини в играта, но българките изкопчиха актив от 2 точки в края на встъпителния период.

Липсата на по-сериозен реализатор не спря „белите“ да мечтаят и за двуцифрена разлика в хода на следващата десетка. Шоу напомни за себе си и словенките преодоляха въпросната криза, поставяйки равенство на таблото. Радостина Христова, Дейвис – Стюърт и Уолън отвърнаха на предизвикателството, за да може действащите шампионки в женската А група да се приберат в съблекалнята при 34:32.

Двата отбора вървяха ръка за ръка на старта на третата част. Актуалните носителки на Купата на България вдигнаха оборотите в офанзивен план, особено чрез Уолън, което доведе до ново взимане на надмощие и 9-точков актив след 30 минути игрово време.

Отборът от Целе отново не развя бялото знаме при откриването на заключителната четвърт, когато Шоу за пореден път демонстрира своите реализаторски възможности и почти собственоръчно съкрати пасива му до минус 4 с по-малко от 4 минути, оставащи на часовника. Христова и Уолън върнаха за момент спокойствието в българския лагер, но Зоя Щирн и Мая Уранкер съкратиха изоставането на словенките само до точка при по-малко от 2 минути до края. Христова върна 3-точкивия аванс на „белите“ с два точни наказателни удара. Последва по един пропуск зад дъгата и от двете страни. В последните 5 секунди Мая Уранкер не успя зад дъгата, а притежанието на топката остана за отбора от Целе. След това отново Уранкер се нагърби с отговорността зад дъгата, но не успя да прати мача в продължение със сирената и в българския лагер изпаднаха в еуфория.

Дениа Дейвис-Стюърт блесна за Монтана с 18 точки и 10 борби, но не доигра двубоя, тъй като натрупа 5 лични нарушения. Радостина Христова се разписа със 17 точки, Даниела Уолън регистрира 15 и 10 овладени под двата ринга топки.

Шанта Шоу отвърна за Цинкарна с 21 точки и 5 борби. Мая Уранкер реализира 15.

#Адриатическа лига за жени 2025/2026 #ЖБК Цинкарна Целе #ЖБК Монтана 2003

