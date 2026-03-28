Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за...
Чете се за: 04:20 мин.
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.

Монтана 2003 заслужи исторически финал в Адриатическата лига

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
Баскетболистките на Преслав Пешев пренаписаха историята на клуба в турнира.

монтана 2003 партизан 1953 адриатическа лига полуфинал
Снимка: WABA League/Instagram
Монтана 2003 пренаписа своята история и за първи път ще спори за трофея в Адриатическата лига. Баскетболистките на Преслав Пешев сломиха Партизан 1953 със 70:60 в първия полуфинал, който се изигра в зала "Бемакс Арена", Подгорица. "Белите" намериха пътя към едноличното лидерство още през първото полувреме и до края показаха, че няма как да допуснат обрат срещу момичетата на Мирослав Попов.

Така действащите шампионки в женската А група си осигуриха първи финал в Адриатика, където до този момент имат на сметката си четири бронзови отличия, включително и това от миналия сезон.

На финала Монтана ще спори с победителя от втория полуфинал, противопоставящ Будучност и Цинкарна Целе, които ще играят по-късно тази вечер, а Партизан ще срещне загубилия от тази двойка за бронза.

Стартът предложи поделено надмощие, като реализаторският дуел между Радостина Христова и Изабел Вержао излезе на преден план. Символичните гости обаче съумяха да сътворят силен край и да се изстрелят с 2 точки в края на дебютната част.

Поделеното надмощие бе факт и за начало на втория период, в който водачеството отново сменяше своя притежател. Символичните домакини първи включиха на друга скорост чрез Линда-Лота Лехторанта, Даниела Уолън и Дениа Дейвис-Стюърт, за да сложат край на статуквото и да се изстрелят при 39:31.

Стартът на второто полувреме премина под знака на слабата резултатност. Tочният мерник на Уолън влезе в действие и „белите“ съумяха да опазят лидерството си, което придоби двуцифрени изражения. Сръбкините трудно не намериха основни реализатори в опит да отвърнат на удара и действащите шампионки в женската А група се отскубнаха 10 точки след 30 минути игра.

Подобно на третата десетка, началото на финалната също бе лишено от висока резултатност. За пореден път Христова и Уолън взеха нещата в свои ръце, особено в офанзивен план, за да внесат нова доза спокойствие на актуалния носител на Купата на България, който до края не остави съмнение в ценния успех.

Радостина Христова бе в основата на победата със своите 23 точки за Монтана. Даниела Уолън регистрира 21 и 6 борби.

Изабела Вержао приключи с 21 точки и 9 борби за Партизан.

ТОП 24

След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
1
След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с парадокси
2
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с...
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с последствията от кризата в Близкия изток
3
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с...
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
4
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
5
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в Саудитска Арабия
6
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
5
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
6
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания

Още от: Баскетбол

Виртус Болоня се раздели с треньора Душко Иванович
Виртус Болоня се раздели с треньора Душко Иванович
ЛеБрон Джеймс и Брони Джеймс сътвориха първата асистенция между баща и син в историята на НБА ЛеБрон Джеймс и Брони Джеймс сътвориха първата асистенция между баща и син в историята на НБА
Чете се за: 04:37 мин.
Коди Милър-Макинтайър отново беше на ниво, но Цървена звезда загуби от Барселона в баскетболната Евролига Коди Милър-Макинтайър отново беше на ниво, но Цървена звезда загуби от Барселона в баскетболната Евролига
Чете се за: 02:10 мин.
Везенков: Не тая злоба към Светислав Пешич Везенков: Не тая злоба към Светислав Пешич
Чете се за: 02:07 мин.
Треньорът на Черно море Васил Евтимов стана дядо Треньорът на Черно море Васил Евтимов стана дядо
Чете се за: 00:52 мин.
Старши треньорът на БК Монтана: Нашата цел е утре да победим и да се запишем в историята Старши треньорът на БК Монтана: Нашата цел е утре да победим и да се запишем в историята
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Сред сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото с. Овчарово
Сред сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Пролетно почистване и залесяване в София
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
