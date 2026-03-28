Монтана 2003 заслужи исторически финал в Адриатическата лига

Монтана 2003 пренаписа своята история и за първи път ще спори за трофея в Адриатическата лига. Баскетболистките на Преслав Пешев сломиха Партизан 1953 със 70:60 в първия полуфинал, който се изигра в зала "Бемакс Арена", Подгорица. "Белите" намериха пътя към едноличното лидерство още през първото полувреме и до края показаха, че няма как да допуснат обрат срещу момичетата на Мирослав Попов.

Така действащите шампионки в женската А група си осигуриха първи финал в Адриатика, където до този момент имат на сметката си четири бронзови отличия, включително и това от миналия сезон.

На финала Монтана ще спори с победителя от втория полуфинал, противопоставящ Будучност и Цинкарна Целе, които ще играят по-късно тази вечер, а Партизан ще срещне загубилия от тази двойка за бронза.

Стартът предложи поделено надмощие, като реализаторският дуел между Радостина Христова и Изабел Вержао излезе на преден план. Символичните гости обаче съумяха да сътворят силен край и да се изстрелят с 2 точки в края на дебютната част.

Поделеното надмощие бе факт и за начало на втория период, в който водачеството отново сменяше своя притежател. Символичните домакини първи включиха на друга скорост чрез Линда-Лота Лехторанта, Даниела Уолън и Дениа Дейвис-Стюърт, за да сложат край на статуквото и да се изстрелят при 39:31.

Стартът на второто полувреме премина под знака на слабата резултатност. Tочният мерник на Уолън влезе в действие и „белите“ съумяха да опазят лидерството си, което придоби двуцифрени изражения. Сръбкините трудно не намериха основни реализатори в опит да отвърнат на удара и действащите шампионки в женската А група се отскубнаха 10 точки след 30 минути игра.

Подобно на третата десетка, началото на финалната също бе лишено от висока резултатност. За пореден път Христова и Уолън взеха нещата в свои ръце, особено в офанзивен план, за да внесат нова доза спокойствие на актуалния носител на Купата на България, който до края не остави съмнение в ценния успех.

Радостина Христова бе в основата на победата със своите 23 точки за Монтана. Даниела Уолън регистрира 21 и 6 борби.

Изабела Вержао приключи с 21 точки и 9 борби за Партизан.