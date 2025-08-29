Монтана надви Добруджа с гол от дузпа на Борис Димитров.

Монтана победи Добруджа с минималното 1:0 в първия мач от 7-ия кръг на Първа лига. Автор на победния гол бе Борис Димитров.

Футболистите на Анатоли Нанков наложиха домакински натиск, който се отплати в 5-ата минута, когато получиха дузпа за нарушение на Джонатан Уртадо срещу Борис Димитров. Именно нападателят се разписа от бялата точка.

Голмайсторът имаше възможността да удвои преднината, но Галин Григоров изби негов удар в 18-ата минута.

До края на първото полувреме гостите бяха по-активни в преден план. Резервата Ивайло Михайлов се озова сам срещу вратаря, но Васил Симеонов изби удара му в корнер.

В последната минута на първата част играчите в синьо останаха с човек по-малко на терена. Кристофър Ачеампонг бе изгонен с директен червен картон за високо вдигнат крак и нарушение срещу Милчо Ангелов.

Благодарение на численото си предимство възпитаниците на Атанас Атанасов диктуваха случващото се след почивката. Въпреки преимуществото те не успяха да материализират атаките си.

Пет минути преди края на редовното време гостите също останаха с човек по-малко на терена. Андриан Димитров бе изгонен с директен червен картон, след като удари с юмрук Мартин Михайлов.

Монтана се изкачи до 7-ото място в класирането с актив от 8 точки. Добруджа заема 9-ата позиция в подреждането с 6 пункта.