Москва ще бъде домакин на световното първенство по вдигане на тежести през 2030 г.

Световното първенство по вдигане на тежести през 2030 година ще се проведе в руската столица Москва, съобщиха от Международната федерация (IWF).

Следващият шампионат на планетата през 2027-а ще бъде в Ахмедабад, Индия.

„Всички получени заявления бяха отлични и сме уверени, че първенствата във вашите страни ще бъдат огромен успех. Нашият спорт се разраства в световен мащаб и домакинството на нашите състезания е силно желано за много страни по света“, каза генералният секретар на IWF Хосе Киньонес.

За първи път от 2022 година насам Русия получава правото да бъде домакин на голямо международно състезание в олимпийски спорт.

Москва е била домакин на световни първенства по вдигане на тежести три пъти - през 1975, 1980 и 1983 година.