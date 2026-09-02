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Моуриньо промени правилата в Реал Мадрид

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Спорт
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Новият режим изисква играчите да бъдат в тренировъчната база във „Валдебебас“ един час преди началото на заниманието.

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Снимка: AP Photo
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Жозе Моуриньо е въвел нови правила за дисциплина в Реал Мадрид, като е премахнал финансовите санкции за футболистите, които закъсняват за тренировка, съобщава Defensa Central.

Вместо парични глоби провинилите се играчи ще бъдат наказвани по различен начин. При закъснение футболистът може да бъде изпратен да проведе заниманието си отделно във фитнеса, а освен това да не попадне в групата за следващия мач.

Новият режим изисква играчите да бъдат в тренировъчната база във „Валдебебас“ един час преди началото на заниманието. Треньорският щаб е увеличил контрола и върху възстановяването и хранителния режим на футболистите.

При контузии рехабилитацията трябва да се извършва в базата на клуба, включително когато играчът работи с личен треньор. Храненето също е поставено под по-строг контрол, като менюто на футболистите се съобразява с препоръките на специалистите на Реал Мадрид.

Моуриньо се завърна начело на испанския гранд през лятото на 2026 година. 63-годишният португалец официално бе назначен на 11 юни, а договорът му е до 30 юни 2029 година.

Това е вторият престой на Моуриньо начело на Реал Мадрид. Първият му период на „Сантиаго Бернабеу“ беше между 2010 и 2013 година. Най-големият му успех с клуба дойде през сезон 2011/12, когато „белите“ спечелиха титлата в Ла Лига с рекордните за тогава 100 точки.

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#ФК Реал Мадрид # Жозе Моуриньо

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